Послуги для ветеранів у Дії: перші підсумки роботи нових цифрових сервісів

Міністерство у справах ветеранів разом із командою Дії представило перші результати цифрових сервісів для захисників і захисниць. З моменту запуску понад 416 тисяч ветеранів згенерували посвідчення у Дії, а понад 24,8 тисяч осіб подали заявки на отримання коштів у межах програми "Ветеранський спорт".

У застосунку вже доступний комплекс послуг для ветеранів, що дозволяє отримувати документи та підтримку без бюрократичної тяганини, розповідає 24 Канал.

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Основні цифрові послуги для ветеранів у Дії

Посвідчення ветерана . Цей документ можна використовувати у будь-який момент без необхідності носити фізичну копію. Зараз у Дії згенеровано понад 416 тисяч таких посвідчень.

. Цей документ можна використовувати у будь-який момент без необхідності носити фізичну копію. Зараз у Дії згенеровано понад 416 тисяч таких посвідчень. Ветеранський спорт . Щоквартально ветерани можуть отримати 1 500 грн на фізичні активності. Кошти мають цільове призначення та можуть використовуватися лише на відповідні послуги. Наразі подано понад 24,8 тисяч заяв.

. Щоквартально ветерани можуть отримати 1 500 грн на фізичні активності. Кошти мають цільове призначення та можуть використовуватися лише на відповідні послуги. Наразі подано понад 24,8 тисяч заяв. Шеринг посвідчення ветерана . Ця функція дозволяє ветеранам швидко підтверджувати свій статус. Наприклад, у Києві через "Київ Цифровий" можна поділитися документом і отримати безоплатне паркування. Цим сервісом вже скористалися понад 14 тисяч осіб.

. Ця функція дозволяє ветеранам швидко підтверджувати свій статус. Наприклад, у Києві через "Київ Цифровий" можна поділитися документом і отримати безоплатне паркування. Цим сервісом вже скористалися понад 14 тисяч осіб. Можливості на Дія.Бізнес . Ветерани можуть отримувати безоплатні консультації, навчатися, знаходити ідеї для бізнесу та подавати заявки на гранти до 2 мільйонів гривень для започаткування власної справи.

. Ветерани можуть отримувати безоплатні консультації, навчатися, знаходити ідеї для бізнесу та подавати заявки на гранти до 2 мільйонів гривень для започаткування власної справи. Навчання в ІТ. Спільно з Mate academy запущено програму, що дозволяє ветеранам безоплатно опановувати ІТ-спеціальності та вивчати англійську. Уже 20 випускників проєкту знайшли першу роботу у сфері ІТ.



Робота над цифровими послугами триває / Фото Михайло Федоров

Федоров також зазначив, що окрім цифрових рішень, частину послуг запроваджують офлайн у ЦНАПах. Усі сервіси роблять максимально інклюзивними та зручними для ветеранів, а співробітників, які працюють із ними, навчають підвищеним стандартам якості обслуговування.

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У Міністерстві у справах ветеранів наголосили, що робота над новими послугами триває, і цифровий сервіс для захисників та захисниць має стати найзручнішим у світі.