Послуги для ветеранів у Дії: перші підсумки роботи нових цифрових сервісів
- Більше ніж 416 тисяч ветеранів згенерували посвідчення у Дії, а понад 24,8 тисячі подали заявки на програму "Ветеранський спорт".
- У застосунку Дія доступні цифрові послуги для ветеранів, включаючи посвідчення, фінансову підтримку для спорту, консультації для бізнесу, та навчання в ІТ.
Міністерство у справах ветеранів разом із командою Дії представило перші результати цифрових сервісів для захисників і захисниць. З моменту запуску понад 416 тисяч ветеранів згенерували посвідчення у Дії, а понад 24,8 тисяч осіб подали заявки на отримання коштів у межах програми "Ветеранський спорт".
У застосунку вже доступний комплекс послуг для ветеранів, що дозволяє отримувати документи та підтримку без бюрократичної тяганини, розповідає 24 Канал.
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Основні цифрові послуги для ветеранів у Дії
- Посвідчення ветерана. Цей документ можна використовувати у будь-який момент без необхідності носити фізичну копію. Зараз у Дії згенеровано понад 416 тисяч таких посвідчень.
- Ветеранський спорт. Щоквартально ветерани можуть отримати 1 500 грн на фізичні активності. Кошти мають цільове призначення та можуть використовуватися лише на відповідні послуги. Наразі подано понад 24,8 тисяч заяв.
- Шеринг посвідчення ветерана. Ця функція дозволяє ветеранам швидко підтверджувати свій статус. Наприклад, у Києві через "Київ Цифровий" можна поділитися документом і отримати безоплатне паркування. Цим сервісом вже скористалися понад 14 тисяч осіб.
- Можливості на Дія.Бізнес. Ветерани можуть отримувати безоплатні консультації, навчатися, знаходити ідеї для бізнесу та подавати заявки на гранти до 2 мільйонів гривень для започаткування власної справи.
- Навчання в ІТ. Спільно з Mate academy запущено програму, що дозволяє ветеранам безоплатно опановувати ІТ-спеціальності та вивчати англійську. Уже 20 випускників проєкту знайшли першу роботу у сфері ІТ.
Робота над цифровими послугами триває / Фото Михайло Федоров
Федоров також зазначив, що окрім цифрових рішень, частину послуг запроваджують офлайн у ЦНАПах. Усі сервіси роблять максимально інклюзивними та зручними для ветеранів, а співробітників, які працюють із ними, навчають підвищеним стандартам якості обслуговування.
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У Міністерстві у справах ветеранів наголосили, що робота над новими послугами триває, і цифровий сервіс для захисників та захисниць має стати найзручнішим у світі.