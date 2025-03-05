В приложении уже доступен комплекс услуг для ветеранов, что позволяет получать документы и поддержку без бюрократической волокиты, рассказывает 24 Канал.

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Основные цифровые услуги для ветеранов в Дії

Удостоверение ветерана . Этот документ можно использовать в любой момент без необходимости носить физическую копию. Сейчас в Дії сгенерировано более 416 тысяч таких удостоверений.

. Этот документ можно использовать в любой момент без необходимости носить физическую копию. Сейчас в Дії сгенерировано более 416 тысяч таких удостоверений. Ветеранский спорт . Ежеквартально ветераны могут получить 1 500 грн на физические активности. Средства имеют целевое назначение и могут использоваться только на соответствующие услуги. Сейчас подано более 24,8 тысяч заявлений.

. Ежеквартально ветераны могут получить 1 500 грн на физические активности. Средства имеют целевое назначение и могут использоваться только на соответствующие услуги. Сейчас подано более 24,8 тысяч заявлений. Шеринг удостоверение ветерана . Эта функция позволяет ветеранам быстро подтверждать свой статус. Например, в Киеве через "Киев Цифровой" можно поделиться документом и получить бесплатную парковку. Этим сервисом уже воспользовались более 14 тысяч человек.

. Эта функция позволяет ветеранам быстро подтверждать свой статус. Например, в Киеве через "Киев Цифровой" можно поделиться документом и получить бесплатную парковку. Этим сервисом уже воспользовались более 14 тысяч человек. Возможности на Дія.Бізнес . Ветераны могут получать бесплатные консультации, учиться, находить идеи для бизнеса и подавать заявки на гранты до 2 миллионов гривен для открытия собственного дела.

. Ветераны могут получать бесплатные консультации, учиться, находить идеи для бизнеса и подавать заявки на гранты до 2 миллионов гривен для открытия собственного дела. Обучение в ИТ. Совместно с Mate academy запущена программа, позволяющая ветеранам бесплатно осваивать ІТ-специальности и изучать английский. Уже 20 выпускников проекта нашли первую работу в сфере ИТ.



Работа над цифровыми услугами продолжается / Фото Михаил Федоров

Федоров также отметил, что кроме цифровых решений, часть услуг вводят оффлайн в ЦПАУ. Все сервисы делают максимально инклюзивными и удобными для ветеранов, а сотрудников, которые работают с ними, обучают повышенным стандартам качества обслуживания.

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В Министерстве по делам ветеранов отметили, что работа над новыми услугами продолжается, и цифровой сервис для защитников и защитниц должен стать самым удобным в мире.