Важливі місії та нові відкриття: яким був 2022 рік у космічній галузі

У 2022 році науковці здійснили неймовірні подвиги завдяки співпраці, яка об'єднала комерційну індустрію та іноземні держави у кількох історичних місіях. Успішні партнерства включали запуск та калібрування найпотужнішого космічного телескопа у світі, фотографування ніколи раніше не баченої надмасивної чорної діри в центрі галактики Чумацький Шлях, та інші відкриття.

Рік видався дуже непростим для ракети SLS, запуск якої NASA переносило кілька разів. Ця подія довела, що попри десятиліття досвіду сьогодні ракетобудування все ще залишається доволі складною галуззю.

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Та все ж Space Launch System (SLS) таки стартувала відправивши космічний корабель "Оріон" в захопливу подорож навколо Місяця. NASA вже заявило, що місію "Артеміда І" можна вважати успішною. Після повернення корабля на Землю, 11 грудня, науковці взялися за дослідження резльтатів, але вже зараз зрозуміло, що повернення людей на Місяць почалося і наступного року нас чекають нові досягнення.

Детальніше про всі ці відкриття читайте далі у матеріалі 24 каналу.

Космічний телескоп імені Джеймса Вебба провів фантастичну роботу

Найпотужніша обсерваторія людства в космосі розпочала роботу на відстані понад 1 мільйон кілометрів від Землі наприкінці січня. З того часу інженери відкалібрували наукові інструменти телескопа, перевершивши очікування щодо рівня його точності.

Астрономи очікували, що телескоп започаткує золоту добу в нашому розумінні космосу, роблячи знімки космічних об'єктів віддалених на мільярди світлових років від нас. Саме так і сталося. Вже скоро Джеймс Вебб святкуватиме річницю на орбіті і за цей час він здійснив неймовірну кількість відкриттів, які вразили не лише вчених, але й звичайних людей.



Телескоп імені Джеймса Вебба готують до запуску / Фото NASA

Космічний телескоп імені Джеймса Вебба, створений у партнерстві NASA, Європейського космічного агентства і Канадського космічного агентства, представив свої перші повнокольорові зображення у липні. Окрім неймовірних, чітких зображень регіонів зореутворення, наднової, планет і злиття галактик, видатна обсерваторія також отримала проривну наукову інформацію про екзопланету, виявивши вуглекислий газ в атмосфері WASP-39b і ознаки інших молекул та хімічних речовин.

Вчені хочуть вивчати планети за межами Сонячної системи з різних причин, але відкриття води і метану, наприклад, можуть бути ознаками потенційної придатності для життя або біологічної активності.

Мегаракета NASA вирушила в історичний космічний політ

Ракета заввишки зі статую Свободи нарешті розпочала свій перший політ у космос, поклавши шлях поверненню людей на Місяць.

SLS – це велетенська ракета вагою понад 2 мільйони кілограмів. Як ві вже знаєте, вона успішно запустила місію "Артеміда I". Важливо зазначити, що цей політ є тестовим безпілотним випробуванням в рамках якого досліджується низка факторів для здійснення повноцінної подорожі на Місяць людиною.



Порівняльні розміри Saturn V, Space Shuttle та SLS / Фото NASA

Спочатку NASA вважало, що цей перший політ без екіпажу може відбутися вже у травні. Але виникло кілька проблем, що створили затримки. Протягом всієї осені місія продовжувала переноситися то через механічні проблеми, то через потужні урагани. Та врешті її таки успішно запустили.

Цікаві факти про "Артеміда І":

26 листопада "Оріон" побив рекорд найдальшого пасажирського космічного корабля у відкритому космосі.

До "Артеміди-1" цей рекорд належав "Аполлону-13", а космічний корабель "Одіссей" відлетів від Землі на відстань близько 248 000 миль. Оріон подолав максимальну відстань у 270 000 миль.

Безпілотний політ все ж не обійшовся без екіпажу. Тестові манекени зайняли місця команди і завдяки низці датчиків відстежували ймовірний вплив польоту на людське тіло.

Супутник Сатурна може бути океаном

Супутник Сатурна Мімас відомий своєю вражаючою схожістю з "Зіркою смерті" із "Зоряних воєн". До цього часу він не розглядався, як космічне тіло, на якому потенційно може існувати життя, однак останні відкриття науковців привернули більше уваги до супутника.



Супутник Мімас знятий апаратом Кассіні / Фото NASA

Нове дослідження, опубліковане в журналі планетарних наук Icarus, описує, як вчені несподівано знайшли ознаки океану під крижаною оболонкою супутника. Хоча дослідження не знайшло остаточних доказів, тепер є переконливі свідчення. Вода є важливим інгредієнтом для існування життя. Вона створює середовище, де життя може потенційно процвітати з більшою ймовірністю ніж за інших умов.

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NASA вперше змістила траєкторію руху астероїда

Перша спроба NASA змінити траєкторію руху астероїда увінчалася успіхом, довівши, що люди мають інструменти і ноу-хау, щоб запобігти небезпечному зіткненню космічного каміння із Землею, якщо така коли-небудь нависне над нашою планетою.

Під час подвійного випробування з перенаправлення астероїда, більш відомого як DART, 26 вересня космічний апарат врізався в об'єкт Диморфос, астероїд розміром з футбольний стадіон на відстані близько 6,8 мільйона кілометрів від Землі. Через кілька тижнів астрономи за допомогою наземних телескопів перевірили чи змінилася його орбіта. Петля астероїда була скорочена на 32 хвилини, що набагато більше, ніж 10-хвилинна початкова мета місії.

Нижче на відео зафіксовано момент влучання зонда DART в астероїд Диморфус.

Ретельно організоване зіткнення вартістю 330 мільйонів доларів транслювалося в прямому ефірі з оперативного центру місії в Лабораторії прикладної фізики імені Джона Гопкінса в Меріленді. Безіменний космічний корабель вагою близько 1300 фунтів не мав на борту вибухівки. Його "зброєю" було власне тіло і сила, з якою він врізався в астероїд на швидкості 22 530 кілометрів на годину.

NASA обрало Диморфос тому, що він був ідеальним зразком для відстеження результатів влучання DART, а не тому, що він якимось чином становив небезпеку для Землі.

Наразі не відомо жодного астероїда, який би міг зіткнутися з нашою планетою. Проте вчені пильно стежать за 30 000 великих об'єктів у нашій частині Сонячної системи. За їхніми оцінками, там може бути близько 15 000 астероїдів розміром більше 140 метрів у поперечнику, які чекають на своє відкриття.

Космічне сміття врізалося в наш Місяць

Ракетний прискорювач, який, як вважається, залишився від китайської місячної місії, врізався в Місяць у березні, що зробило цей шматок металу першим відомим космічним сміттям, яке незаплановано врізалося в наш супутник.

Вчені очікували, що ракета-носій залишить кратер довжиною близько 20 метрів.

Китай заперечує, що уламки належать його космічній програмі (але коли він у чомусь такому зізнавався).

Ракета була однією з багатьох, залишених на "хаотичній" орбіті, що означає, що її космічна траєкторія може змінюватися математично непередбачуваним чином. Коли ракети розташована на низькій навколоземній орбіті, недалеко від багатьох супутників, вони залишаються там з можливістю знову увійти в атмосферу Землі. З іншого боку, якщо ракету відправити далі, на простору орбіту навколо Сонця, вона, по суті, буде втрачена назавжди.

Але якщо її скинути в проміжній зоні між цими двома точками, все ще на орбіті Землі, але достатньо далеко, щоб час від часу отримувати поштовхи від гравітації Місяця, це може призвести до кількох можливих наслідків:

уламки можуть впасти назад на Землю,

бути викинуті на орбіту навколо Сонця,

можуть впасти на Місяць.

Згідно з космічною політикою та угодами, залишення ракети в такому хаотичному стані і відсутність контролю за її місцезнаходженням – не є злочином.

Астрономи зробили перше фото масивної чорної діри Молочного Шляху

У центрі Молочного Шляху знаходиться гігантська чорна діра, і вперше в історії астрономи змогли її побачити.

Чорні діри не мають поверхні, як планети або зорі. Натомість ці загадкові космічні об'єкти мають межу, яка називається "горизонтом подій", точку неповернення. Якщо щось підлетить надто близько до цієї точки, воно впаде всередину, ніколи не уникнувши гравітації діри.

За допомогою восьми пов'язаних між собою радіоантен з усього світу телескоп "Горизонт подій" сфотографував тінь надмасивної чорної діри, відомої як Стрілець А*. Сотні вчених з 80 установ по всьому світу працювали разом, щоб зібрати, обробити і скласти воєдино фрагменти даних, щоб отримати цей вражаючий знімок.



Чорна діра Стрілець А* з центру галактики Молочний Шлях / Фото Event Horizon Telescope

Ще три роки тому будь-яке зображення чорної діри було лише інтерпретацією художника або комп'ютерною моделлю. Тепер у вчених є знімок реальної картини, яка простягається на 43 мільйони кілометрів.

За фінансової підтримки Національного наукового фонду та інших груп, вчені планують вдосконалити свою технологію, щоб зробити зображення значно чіткішим.

Комета Бернардінеллі-Бернштейна стала найбільшою за всю історію спостережень

Космічний телескоп "Габбл" виявив, що нещодавно відкрита комета Бернардінеллі-Бернштейна має ядро розміром 85 миль, що робить її найбільшим космічним сніжком, який коли-небудь спостерігався.

Ця яскрава куля льоду, пилу і каміння важить 500 трильйонів тонн. Дослідники кажуть, що масштаби цієї комети є значними, оскільки вони дають уявлення про діапазон розмірів комет, що обертаються на далеких околицях нашої Сонячної системи.

Комета Бернардінеллі-Бернштейна наближається до Сонця від краю Сонячної системи зі швидкістю 35 000 кілометрів на годину.



Комета Бернардінеллі-Бернштейна є найбільшою з відкритих / Hubble Space Telescope

Китай завершує будівництво нової космічної станції

У жовтні Китай запустив останню частину своєї космічної станції для завершення будівництва низькоорбітальної лабораторії, де вчені проводитимуть дослідження в умовах мікрогравітації, так само як астронавти на Міжнародній космічній станції.

Космічна станція під назвою "Тяньгун", що означає "небесний палац", є ще одним великим кроком для Китайської пілотованої космічної програми, очолюваної військовими, яка прагне конкурувати зі Сполученими Штатами в дослідженні космосу і, можливо, місячної економіки.



Рендер станції "Тяньгун" на фінальному етапі збирання / Фото Wikipedia

Разом з винятковими досягненнями Китаю в космосі прийшла і критика. У листопаді цього року Китай вчетверте дозволив своїй найбільшій ракеті, Long March 5B, знову увійти в атмосферу Землі, не маючи жодного контролю над тим, де вона впаде. Уламки ракети-носія впали над південно-центральною і північно-східною частинами Тихого океану.

Такі потенційно небезпечні ситуації траплялися вже кілька разів і Китай ніяк не реагує на критику країн та заклики вжити заходів для недопущення подібних ситуацій в майбутньому.

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Обсерваторія знайшла величезні приховані астероїди

На орбітах між Венерою і Меркурієм вчені виявили колосальні астероїди – уламки, що залишилися після формування Сонячної системи близько 4,6 мільярда років тому – колись невидимі через сліпуче сяйво Сонця. Один з них має має кілька кілометрів в ширині і він є достатньо великий, щоб спричинити масове вимирання, у випадку зіткнення з Землею.



Астероїди / Adobe Stock

Камера темної енергії, встановлена на потужному телескопі Міжамериканської обсерваторії Серро Тололо в Чилі, виявила ці космічні камені. Вчені стверджують, що астероїди не становлять жодної небезпеки для нашої планети і не становитимуть її в осяжному майбутньому.