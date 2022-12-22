Такі зонди-камікадзе є одним із кількох варіантів, підготовлених NASA на випадок загрози падіння астероїда на Землю. Судячи з результатів, тепер цього можна боятися трохи менше.

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Що кажуть у NASA

Апарат DART подолав близько п'яти мільйонів кілометрів, щоб у вересні 2022 року врізатися в астероїд Діморфос на швидкості 22 500 кілометрів за годину. При цьому він до останнього передавав зображення зі своєї камери на Землю.

Цей ролик зібрано з окремих кадрів, які перед зіткненням надсилав DART: відео

Момент зіткнення був зафіксований супутником CubeSat і наземними телескопами. Спостереження й розрахунки фахівців виправдалися: внаслідок зіткнення орбіта Діморфоса відхилилася на 33 хвилини від первісної. При цьому утворився гігантський шлейф з уламків та пилу, який розтягнувся більш ніж на 10 000 кілометрів. За оцінками вчених, їхня загальна вага становить близько 1000 тонн.



Диморфос приблизно через дві хвилини після зіткнення з DART / Фото LICIA

На підставі отриманих даних учені намагаються визначити кількість переданого астероїду імпульсу. Він виявився в 3,6 раза більшим, ніж якби астероїд просто поглинув зонд без викиду породи. Це означає, що викид майже тисячі тонн уламків вплинув на зміну орбіти астероїда більше, ніж сам удар.

Результати досліджень допоможуть надалі планувати подібні місії при загрозі зіткнення Землі з астероїдом, що наближається, або іншим потенційно небезпечним космічним об'єктом.

Вчені запевняють, що ні Діморфос, ні його сусід Дідімос не становлять небезпеки для Землі після контрольованого зіткнення з DART й не становили до нього.