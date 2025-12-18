NASA отримала нового керівника – хто очолить космічну агенцію

NASA знову має керівника. Сенат США затвердив на посаді адміністратора агентства мільярдера та підприємця Джареда Айзекмана. Йому доведеться керувати агентством у складних політичних умовах і з обмеженими ресурсами, одночасно визначаючи майбутні пріоритети американської космічної програми.

У середу Сенат США підтвердив призначення Джареда Айзекмана на посаду адміністратора NASA. За його кандидатуру проголосували 67 сенаторів, проти виступили 30. Айзекман – мільярдер і підприємець, відомий також як союзник Ілона Маска. На новій посаді він очолить агентство, яке переживає скорочення персоналу та працює в умовах жорсткого політичного тиску. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на The New York Times.

Дивіться також NASA використовує комету 3I/ATLAS для тестування систем захисту Землі від загрози з космосу

Ким є новий керівник NASA і з якими викликами він стикається?

Це призначення не стало для Айзекмана першим. На початку року його вже висували на цю посаду, однак за кілька днів до голосування президент Дональд Трамп відкликав кандидатуру. За повідомленнями медіа, причиною стали пожертви Айзекмана на користь відомих демократів. Сам Трамп тоді пояснював рішення результатами "ретельного перегляду попередніх зв'язків" кандидата. Водночас цей період збігся з ескалацією конфлікту між Трампом і Маском. У листопаді Айзекмана номінували повторно.

Як пише Engadget, новий очільник NASA має широку підтримку в космічній спільноті, що є радше винятком для призначень адміністрації Трампа у науковій сфері. Сенаторка Марія Кантвелл від штату Вашингтон заявила, що налаштована оптимістично і вважає, що Айзекман принесе агентству стабільність і чітке бачення розвитку.

Айзекман двічі літав у космос у межах приватних місій. У документі, опублікованому в травні, він окреслив три ключові пріоритети для NASA. Серед них – пілотовані місії на Місяць, Марс і в глибокий космос, ефективніша робота в умовах обмеженого бюджету, а також скорочення витрат через партнерства з промисловістю та академічними установами. Раніше він також заявляв про прагнення започаткувати "нову золоту добу науки та відкриттів".

Коли NASA планує пілотований політ навколо Місяця?

З наближенням 2026 року NASA активно просувається до запуску місії Artemis II – першого пілотованого польоту в рамках нової місячної програми. Космічне агентство вже інтегрувало корабель Orion з ракетою-носієм SLS у будівлі вертикальної збірки та провело критичні перевірки систем зв’язку.

Інженери NASA успішно з'єднали космічний корабель Orion, оснащений системою аварійного порятунку, з надважкою ракетою SLS (Space Launch System) у Космічному центрі імені Кеннеді у Флориді. Після завершення складання фахівці протестували роботу комунікаційних систем між ракетою та кораблем, а також підтвердили справність інтерфейсів, що зв'язують Orion, носій та наземні системи. Додатково було проведено наскрізну перевірку роботи з мережами Near Space Network та Deep Space Network, які відповідають за навігацію та зв'язок у далекому космосі.