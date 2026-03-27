На Місяці з'явився новий кратер, і він настільки великий, що поховав під собою кілька інших

Учені, які аналізують знімки орбітального апарата NASA, виявили на Місяці кратер, подібні до якого формуються вкрай рідко. Але не менш дивовижним виявився його вплив на навколишній рельєф.

Що знайшли на Місяці?

Наш супутник не має щільної атмосфери, яка захищала б його поверхню, тому метеорити регулярно залишають на ньому нові сліди. Однак те, що зафіксував орбітальний апарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, – явище зовсім іншого масштабу, пише IFLScience.

Дивіться також Учені розпечатали старе каміння з Місяця, законсервоване у 1972 році, й виявили дещо несподіване

Астроном Марк Робінсон, головний дослідник проєкту LRO, який працює з камерою LROC, оголосив про нове відкриття на конференції з місячних і планетарних наук у Техасі. Відповідна стаття згодом вийшла на сайті Universities Space Research Association.

Під час планового аналізу знімків, отриманих у різний час, команда виявила новий кратер діаметром 225 метрів і глибиною близько 43 метрів. Удар, найімовірніше, стався наприкінці весни 2024 року.

Для порівняння: до цього найбільшим кратером, виявленим за час місії LRO, був об'єкт діаметром лише 70 метрів – і навіть він, за розрахунками, мав утворюватися приблизно раз на 139 років. Новий кратер виявився втричі більшим.

Навколо нього добре помітні яскраві смуги – викиди місячного ґрунту та порід, які розлетілися в момент удару. Дослідники порівняли характеристики цих викидів із прогнозами наукових моделей.

Зокрема, моделі передбачали, що розміри уламків порід підпорядковуються степеневому закону розподілу, а максимальний розмір окремих брил мав становити від 4 до 12 метрів. Реальні спостереження підтвердили ці прогнози: найбільший виявлений уламок мав близько 11 метрів у поперечнику.



Місце удару / Фото M. S. Robinson та інші автори дослідження

Але найцікавіше – вплив нового кратера на навколишній рельєф. Попри те що на Місяці з'явився новий кратер, загальна кількість кратерів у тій зоні зменшилася. Потужний викид матеріалу повністю "затер" або серйозно пошкодив усі попередні кратери в межах приблизно двох радіусів від краю нового.

З двох уцілілих кратерів обидва розташовані майже на самій межі цієї зони – і навіть вони зазнали значних змін. Решта, включно з тими, що мали діаметр до 40 метрів, виявилися знищеними або настільки деградованими, що стали непомітними на знімках.

Дослідники зазначають, що це відповідає теоретичним моделям, які передбачали знищення попередніх кратерів у зоні суцільних викидів у межах двох радіусів від краю нового.

Lunar Reconnaissance Orbiter

Lunar Reconnaissance Orbiter перебуває на орбіті Місяця вже майже 17 років і є найдовшою місячною орбітальною місією в історії. Саме завдяки постійному спостереженню за поверхнею науковці змогли зафіксувати цю подію та отримати знімки "до" і "після" з метровою точністю.

На думку команди, ця унікальна пара знімків дає рідкісну можливість перевірити існуючі моделі формування кратерів на реальних даних – і результати цієї перевірки виявилися обнадійливими.