NVIDIA запевняє, що її майбутні відеокарти у "мільйон разів" кращі, за попередні

Під час конференції GDC 2026 представники NVIDIA поділилися амбітним баченням майбутнього ігрової графіки. Технологічний гігант поступово відмовляється від класичного нарощування потужності заліза на користь інтелектуальних рішень на базі штучного інтелекту. Такий підхід обіцяє неймовірний приріст швидкодії, який змінить уявлення про фотореалізм у відеоіграх.

Як NVIDIA планує досягти зростання?

Віцепрезидент NVIDIA з технологій розробки та продуктивності Джон Спітцер представив масштабний план розвитку функцій трасування шляху, продемонструвавши прогрес, якого досягли різні архітектури графічних процесорів компанії, пише Wccftech.

Точкою відліку стала архітектура Pascal (серія GTX 10), випущена у квітні 2016 року, тобто майже 10 років тому. Попри свою революційність на той час, Pascal використовувала лише програмне трасування променів, що робило її фактично непридатною для повноцінного трасування шляху

Справжній перелом стався з появою архітектури Turing (серія RTX 20) у 2018 році, яка принесла апаратну підтримку трасування променів та технологію DLSS. Джон Спітцер зазначив, що навіть з покращенням апаратних можливостей компанія не змогла б досягти прийнятної продуктивності лише грубою силою заліза.

Основна причина полягає в тому, що закон Мура більше не масштабується так ефективно, як раніше, і в межах людського життя ми навряд чи побачимо стократне покращення характеристик самого кремнію.

Замість цього NVIDIA зосередилася на алгоритмічній винахідливості та штучному інтелекті. На сьогодні архітектура Blackwell, завдяки ядрам RT четвертого покоління, тензорним ядрам третього покоління та DLSS 4.5, демонструє у 10 000 разів вищу продуктивність у трасуванні шляху порівняно з Pascal.

Покращення в мільйон разів

Проте розробники не збираються зупинятися на досягнутому. Наступне покоління відеокарт, відоме під назвою Rubin, вихід якого запланований на 2027 – 2028 роки, має принести неймовірний стрибок – покращення в 1 000 000 разів відносно показників десятирічної давнини.

Ключем до такого прогресу є синергія технологій. Наприклад, сучасна версія DLSS 4.5 здатна самостійно генерувати 23 з 24 пікселів фінального зображення за допомогою нейронних мереж. Це дозволяє значно знизити навантаження на основні обчислювальні блоки.

Крім того, наприкінці березня компанія планує представити режим MFG 6X, який дозволить генерувати одразу 6 кадрів. Також з'явиться динамічний режим, що автоматично змінюватиме параметри генерації залежно від цільової роздільної здатності. Тести показують, що перемикання між режимами відбувається миттєво, без затримок чи проблем із плавністю зображення.

Окрім чистої швидкодії, NVIDIA впроваджує нові методи симуляції світла. Технологія ReSTIR (алгоритми просторово-часової передискретизації) забезпечує максимально точну імітацію поширення світла в сцені, що створює реалістичне глобальне освітлення та дзеркальні відображення.

Окрему увагу приділили складній геометрії, як-от листю дерев. За допомогою мікрокарт прозорості (Opacity Micromaps або OMOs) відеокарта може ефективно визначати, чи потрапляє промінь на поверхню листа, чи проходить крізь нього, що значно прискорює рендеринг складної рослинності.

Де ми це побачимо?

Ці інновації вже знаходять своє відображення у реальних проєктах. Список ігор з підтримкою повноцінного трасування шляху стрімко зростає.

Серед новинок цього року – Resident Evil Requiem, Pragmata, 007 First Light, Control Resonant, Directive 8020 та Tides of Annihilation.

Також стало відомо, що оновлена технологія RTX Mega Geometry буде використана у майбутній грі The Witcher IV.

Статистика свідчить про успіх обраної стратегії: на сьогодні понад 800 ігор підтримують DLSS, а 90 відсотків гравців використовують цю функцію для покращення ігрового досвіду.

Кінцева мета NVIDIA – зробити ігрове зображення нічим не гіршим від кадру з кінофільму.