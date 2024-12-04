Samsung представить повністю новий продукт у січні, але анонс буде ще до кінця цього року

Наступного року Samsung може продемонструвати свої розумні окуляри, про які давно ходять чутки. Імовірно, це буде відповідь на гарнітуру Vision Pro, оскільки очікується, що пристрій матиме функції доповненої реальності. Однак тут у корейського бренду є перевага, адже його формфактор явно випереджає Apple.

Що відомо про новий продукт

Згідно з повідомленням, Samsung планує запустити свої розумні окуляри в січні. Ймовірно, це станеться в той же день, що й презентація нових смартфонів Galaxy S25. Цікаво, що програмне забезпечення, яке працюватиме на окулярах, нібито збираються розкрити десь "цього місяця", тобто в грудні, а це означає автоматичний анонс нового продукту вже до кінця року, повідомляє 24 Канал з посиланням на 9to5Google.

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Очікується, що демонстрація в січні не буде повноцінною презентацією перед остаточним випуском. Натомість компанія зробить невеликий тизер у вигляді "відео або зображення". Це схоже на те, як Samsung уперше представила розумний перстень Galaxy Ring на початку цього року: компанія продемонструвала його наприкінці свого заходу Unpacked у вигляді короткого тизера, який розкривав лише дизайн, але не характеристики. Ми дізналися більше про персні лише на виставці MWC у лютому, а отримали готовий продукт аж у липні разом з новими складаними пристроями.

Тож фактичний реліз окулярів доповненої реальності може відбутися десь у другому чи третьому кварталі 2025 року.

Samsung уже деякий час працює з Google над програмним забезпеченням для цих окулярів. Обидві компанії вперше оголосили про партнерство ще в лютому 2023 року. Судячи з заяв, в основу програмної платформи для продукту XR ляже операційна система Android.

Очікується, що смарт-окуляри з доповненою реальністю матимуть вигляд звичайних сонцезахисних окулярів, важитимуть близько 50 грамів і використовуватимуть штучний інтелект Google Gemini.

Функції включатимуть розпізнавання жестів і певну форму підтримки платежів.

Найімовірніше, вони орієнтовані на повсякденну практичність, а не на яскраве занурення, тож у питаннях розваг вони точно не конкуруватимуть з Apple Vision Pro.

Раніше також ходили чутки, що пристрій буде оснащений чипсетом Qualcomm AR1, надширококутною камерою Sony IMX681 на 12 мегапікселів та акумулятором на 155 міліампер-годин. В цілому це та ж сама ліга, що й окуляри від Ray-Ban і Meta.

Імовірно, презентація смартфонів та окулярів пройде 22 січня. Ціна поки невідома.