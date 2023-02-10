Росія створює нового мобільного оператора, який працюватиме на окупованих українських територіях

13:31

Терористична федерація намагається закріпитись на тимчасово окупованих нею українських територіях, а тому вдає бурхливу діяльність з налагодження життя. Пропагандистські видання сьогодні пишуть про створення нового оператора зв'язку, який там працюватиме.