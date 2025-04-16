OnePlus 13T повністю розсекречений в офіційному відео перед анонсом

Компанія OnePlus готується до презентації нового компактного флагмана – смартфона OnePlus 13T. Напередодні офіційного дебюту виробник опублікував коротке відео, яке повністю розкриває дизайн майбутньої новинки.

На сайті материнської компанії Oppo також з’явилася додаткова інформація про OnePlus 13T, інформує 24 Канал.

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Підтверджено, що смартфон вийде у трьох кольорах корпусу:

чорному,

сірому,

ніжно-рожевому.

Дизайн пристрою зазнав суттєвих змін – тепер він має більш виразні прямі лінії, що наближає його до естетики останніх моделей iPhone та Google Pixel 9.

Відео анонс OnePlus 13T:

Серед помітних особливостей новинки – фізична багатофункціональна кнопка на бічній грані корпусу. Вона дозволяє перемикатися між звуковими режимами, однак користувач може переналаштувати її відповідно до власних потреб. У промо-ролику, опублікованому виробником, ця функція представлена окремо.

Щодо технічних характеристик, OnePlus 13T отримає 6,32-дюймовий дисплей і акумулятор щонайменше на 6000 мАг. Апаратом керуватиме потужний восьмиядерний процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Офіційна презентація смартфона OnePlus 13T відбудеться в Китаї 24 квітня. Щодо термінів появи моделі на глобальному ринку наразі інформації немає.