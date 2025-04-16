На сайті материнської компанії Oppo також з’явилася додаткова інформація про OnePlus 13T, інформує 24 Канал.
Дивіться також Android-смартфони почнуть автоматично перезавантажуватимуться, але так має бути
Підтверджено, що смартфон вийде у трьох кольорах корпусу:
- чорному,
- сірому,
- ніжно-рожевому.
Дизайн пристрою зазнав суттєвих змін – тепер він має більш виразні прямі лінії, що наближає його до естетики останніх моделей iPhone та Google Pixel 9.
Відео анонс OnePlus 13T:
Серед помітних особливостей новинки – фізична багатофункціональна кнопка на бічній грані корпусу. Вона дозволяє перемикатися між звуковими режимами, однак користувач може переналаштувати її відповідно до власних потреб. У промо-ролику, опублікованому виробником, ця функція представлена окремо.
Щодо технічних характеристик, OnePlus 13T отримає 6,32-дюймовий дисплей і акумулятор щонайменше на 6000 мАг. Апаратом керуватиме потужний восьмиядерний процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite.
Офіційна презентація смартфона OnePlus 13T відбудеться в Китаї 24 квітня. Щодо термінів появи моделі на глобальному ринку наразі інформації немає.