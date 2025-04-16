На сайте материнской компании Oppo также появилась дополнительная информация о OnePlus 13T, информирует 24 Канал.

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Подтверждено, что смартфон выйдет в трех цветах корпуса:

черном,

сером,

нежно-розовом.

Дизайн устройства претерпел существенные изменения – теперь он имеет более выразительные прямые линии, что приближает его к эстетике последних моделей iPhone и Google Pixel 9.

Видео анонс OnePlus 13T:

Среди заметных особенностей новинки – физическая многофункциональная кнопка на боковой грани корпуса. Она позволяет переключаться между звуковыми режимами, однако пользователь может перенастроить ее в соответствии с собственными потребностями. В промо-ролике, опубликованном производителем, эта функция представлена отдельно.

Относительно технических характеристик, OnePlus 13T получит 6,32-дюймовый дисплей и аккумулятор минимум на 6000 мАч. Аппаратом будет управлять мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Официальная презентация смартфона OnePlus 13T состоится в Китае 24 апреля. Относительно сроков появления модели на глобальном рынке пока информации нет.

Напомним, что недавно Google повысила минимальные требования к устройствам на Android 15. Если смартфоны рассчитывают на сервисы Google, то теперь они должны иметь не менее 32 Гигабайт встроенной памяти.