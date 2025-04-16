Как объясняется в справочном разделе Google, функция касается только смартфонов и планшетов – ею не будут охвачены автомобильные системы, приложения Google Play Games для Windows, умные телевизоры и часы, объясняет 24 Канал. Автоматическая перезагрузка произойдет после 72 часов бездействия устройства.

Смотрите также Дешевые смартфоны не получат Android 15? Google повысила минимальные требования к устройствам

После перезагрузки устройство возвращается в состояние "до первой разблокировки": все данные остаются зашифрованными, а биометрическая аутентификация еще не активирована. Например, на смартфонах Pixel в таком состоянии указывается, что их необходимо разблокировать для полного доступа к функциям и данным.

Подобная функция давно реализована в GrapheneOS – модифицированной версии Android, ориентированной на безопасность. В ней автоматическая перезагрузка включается по умолчанию после 18 часов бездействия, но пользователь может самостоятельно выбрать интервал от 10 минут до 72 часов. Похожий механизм также недавно появился в iOS 18.1.

Обновление служб Google Play с номером 25.14 начнет распространяться в течение следующей недели. Функция заработает автоматически – без необходимости обновления операционной системы. Ее получат большинство современных Android-устройств. Google пока не уточняет дополнительные подробности внедрения.

Напомним, что недавно Google прекратила поддержку Android 12 и 12L, чем оставила без важных обновлений безопасности миллионы смартфонов.