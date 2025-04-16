Як пояснюється в довідковому розділі Google, функція стосується лише смартфонів і планшетів – нею не будуть охоплені автомобільні системи, застосунки Google Play Games для Windows, розумні телевізори й годинники, пояснює 24 Канал. Автоматичне перезавантаження відбудеться після 72 годин бездіяльності пристрою.

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Після перезавантаження пристрій повертається до стану "до першого розблокування": усі дані залишаються зашифрованими, а біометрична автентифікація ще не активована. Наприклад, на смартфонах Pixel у такому стані вказується, що їх необхідно розблокувати для повного доступу до функцій і даних.

Подібну функцію давно реалізовано в GrapheneOS – модифікованій версії Android, орієнтованій на безпеку. У ній автоматичне перезавантаження вмикається за замовчуванням після 18 годин бездіяльності, але користувач може самостійно обрати інтервал від 10 хвилин до 72 годин. Схожий механізм також нещодавно з’явився в iOS 18.1.

Оновлення служб Google Play з номером 25.14 почне поширюватися протягом наступного тижня. Функція запрацює автоматично – без потреби оновлення операційної системи. Її отримають більшість сучасних Android-пристроїв. Google наразі не уточнює додаткові подробиці впровадження.

Нагадаємо, що нещодавно Google припинила підтримку Android 12 та 12L, чим залишила без важливих оновлень безпеки мільйони смартфонів.