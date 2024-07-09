Прототип оновленої Tesla Model Y помітили в Каліфорнії

Оновлена Tesla Model Y викликала інтерес серед ентузіастів електромобілів. Tesla давно прагне оновити свій модельний ряд, щоб залишатися конкурентоспроможною на ринку електромобілів, який стрімко розвивається, тож така подія не могла пройти не поміченою.

Камуфльований автомобіль, схожий на Tesla Model Y, наробив галасу у соціальних мережах. Фотографії, якими поділився учасник спільноти Reddit, були зроблені в Каліфорнії, де Tesla продовжує тестувати свої автомобілі, попри перенесення штаб-квартири в Техас.

Читайте на сайті Догрався: водії уникають Tesla через суперечливу поведінку Ілона Маска

Це свідчить про те, що на горизонті може з'явитися оновлена версія Model Y, яка виробляється з 2020 року.

Електричний кросовер Tesla Model Y має значну популярність, в якийсь момент він навіть став найпопулярнішим новим автомобілем у світі. Однак, зважаючи на мінімальні зміни, що відбулися з моменту його запуску, оновлення вважається необхідним для збереження його конкурентних переваг.

Камуфляж прототипу покриває передню і задню частини кузова, що може вказувати на оновлення дизайну, які швидше за все, будуть незначними. Спостерігачі припускають, що оновлена Model Y може мати елементи дизайну, схожі на нещодавно оновлену Tesla Model 3, наприклад, вужчу світлотехніку.

Коли чекати оновлення

Чи існує кросовер, який споживає небагато пального? Це рідкість, але буває. Середня витрата пального SUZUKI S-CROSS 2024 року становить від 4,9 літра на 100 кілометрів шляху залежно від трансмісії та типу приводу – передній чи повний.

Чутки про оновлену Model Y циркулюють вже деякий час. Були навіть повідомлення від Reuters і Bloomberg, які припускали, що реліз відбудеться вже цього року. Однак пізніше генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що нова Model Y не з'явиться у 2024 році.

Попри це, поява камуфльованого прототипу натякає на можливість випуску в наступному році, тим більше, що 2024 рік не такий далекий до завершення.

Дивіться також Tesla внесла зміни в електродвигун Cybertruck: власників чекають сюрпризи

Очікується, що окрім зовнішніх оновлень, інтер'єр Model Y буде модернізовано відповідно до сучасних вимог ринку. Підхід Tesla до постійного вдосконалення та інновацій вказує на те, що оновлена Model Y, ймовірно, включатиме покращення як у дизайні, так і в функціональності, що дозволить їй залишатися сильним конкурентом на ринку електромобілів.