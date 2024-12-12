Не працює ChatGPT і не тільки: стався серйозний збій в роботі сервісів OpenAI
OpenAI повідомила про збій в роботі їх продуктів. Зокрема, відомо, що чат-бот на основі штучного інтелекту ChatGPT перестав працювати.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на OpenAI.
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OpenAI повідомляє про збій в роботі сервісів
Близько о 2 годині ночі в четвер, 12 грудня, користувачі з усього світу почали скаржитися на збій в роботі сервісу ChatGPT та Sora.
Невдовзі компанія дала коментар щодо ситуації. Там опублікували допис, підтвердивши проблему.
ChatGPT, Sora та API не працюють. Ми виявили проблему та працюємо над її усуненням,
– ішлося в повідомленні.
Пізніше в компанії повідомили, що трафік частково відновлюється.
Нагадаємо, ввечері в середу, 11 грудня, стався збій у роботі низки сервісів компанії Meta. Зокрема, ідеться про Facebook (та Messenger), Instagram, WhatsApp та Threads.