Не працює ChatGPT і не тільки: стався серйозний збій в роботі сервісів OpenAI

OpenAI повідомила про збій в роботі їх продуктів. Зокрема, відомо, що чат-бот на основі штучного інтелекту ChatGPT перестав працювати.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на OpenAI.

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OpenAI повідомляє про збій в роботі сервісів

Близько о 2 годині ночі в четвер, 12 грудня, користувачі з усього світу почали скаржитися на збій в роботі сервісу ChatGPT та Sora.

Невдовзі компанія дала коментар щодо ситуації. Там опублікували допис, підтвердивши проблему.

ChatGPT, Sora та API не працюють. Ми виявили проблему та працюємо над її усуненням,

– ішлося в повідомленні.

Пізніше в компанії повідомили, що трафік частково відновлюється.

Нагадаємо, ввечері в середу, 11 грудня, стався збій у роботі низки сервісів компанії Meta. Зокрема, ідеться про Facebook (та Messenger), Instagram, WhatsApp та Threads.