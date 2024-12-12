Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OpenAI.

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OpenAI сообщает о сбое в работе сервисов

Около 2 часов ночи в четверг, 12 декабря, пользователи со всего мира начали жаловаться на сбой в работе сервиса ChatGPT и Sora.

Вскоре компания дала комментарий по ситуации. Там опубликовали сообщение, подтвердив проблему.

ChatGPT, Sora и API не работают. Мы обнаружили проблему и работаем над ее устранением,

– говорилось в сообщении.

Позже в компании сообщили, что трафик частично восстанавливается.

Напомним, вечером в среду, 11 декабря, произошел сбой в работе ряда сервисов компании Meta. В частности, речь идет о Facebook (и Messenger), Instagram, WhatsApp и Threads.