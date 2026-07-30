Тепер офіційно: OpenAI готує цілу серію гаджетів під свій ШІ

Творці найвідомішого у світі чат-бота ChatGPT виходять за межі смартфонів і комп'ютерів. Компанія OpenAI після місяців чуток і спекуляцій офіційно підтвердила, що працює над створенням власної лінійки апаратних пристроїв, які мають стати невід'ємною частиною нашого повсякденного життя.

Розумна техніка від OpenAI

Компанія планує випустити не один гаджет, а ціле "сімейство пристроїв", адаптованих під можливості штучного інтелекту. Про це пише видання Android Authority.

В інтерв'ю журналістці Джоанні Стерн президент OpenAI Грег Брокман розповів, що розробники прагнуть створити інструменти, які приноситимуть реальну користь щодня. Хоча конкретні характеристики поки тримають у секреті, перші новинки з'являться вже зовсім скоро.

Історія апаратних амбіцій OpenAI розпочалася ще у 2024 році, коли компанія залучила до співпраці Джоні Айва – легендарного дизайнера, який свого часу створив зовнішність iPhone. Відтоді в мережі ширилися чутки про різні формфактори: від розумної ручки до портативної колонки без екрана або спеціальних навушників із вбудованим ChatGPT.

Брокман не підтвердив жодну з цих здогадок, проте наголосив, що компанія зосереджена на власних інноваціях. Попри судові суперечки з Apple, розробники продовжують рухатися за власним планом. Раніше Кріс Лехейн, керівник відділу глобальних питань OpenAI, заявляв, що презентація першого девайса запланована на другу половину 2026 року.

Нова стратегія OpenAI свідчить про бажання компанії створити власну екосистему, де штучний інтелект не просто відповідає на запитання, а активно взаємодіє з фізичним світом. Це може змінити ринок споживчої електроніки, змусивши традиційних виробників техніки шукати нові шляхи інтеграції нейромереж. Користувачі зможуть отримати доступ до можливостей ШІ без необхідності постійно тримати в руках смартфон.

Нагадаємо, нещодавно OpenAI випустила невелику клавіатуру Codex Micro – лімітовану фізичну панель керування для програмістів, які користуються сервісом Codex. Пристрій не призначений для друку тексту, а натомість пропонує швидкий доступ до функцій.

Codex Micro / Колаж 24 Каналу/Фото OpenAI