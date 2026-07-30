Умная техника от OpenAI

Компания планирует выпустить не один гаджет, а целое "семейство устройств", адаптированных под возможности искусственного интеллекта. Об этом пишет издание Android Authority.

В интервью журналистке Джоанне Стерн президент OpenAI Грег Брокман рассказал, что разработчики стремятся создать инструменты, которые будут приносить реальную пользу каждый день. Хотя конкретные характеристики пока держатся в секрете, первые новинки появятся уже совсем скоро.

История аппаратных амбиций OpenAI началась еще в 2024 году, когда компания привлекла к сотрудничеству Джона Айва – легендарного дизайнера, который в свое время создал внешний вид iPhone. С тех пор в сети ходили слухи о различных форм-факторах: от умной ручки до портативной колонки без экрана или специальных наушников со встроенным ChatGPT.

Брокман не подтвердил ни одно из этих предположений, однако подчеркнул, что компания сосредоточена на собственных инновациях. Несмотря на судебные споры с Apple, разработчики продолжают двигаться по собственному плану. Ранее Крис Лехейн, руководитель отдела глобальных вопросов OpenAI, заявлял, что презентация первого устройства запланирована на вторую половину 2026 года.

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Новая стратегия OpenAI свидетельствует о стремлении компании создать собственную экосистему, в которой искусственный интеллект не просто отвечает на вопросы, а активно взаимодействует с физическим миром. Это может изменить рынок потребительской электроники, заставив традиционных производителей техники искать новые пути интеграции нейросетей. Пользователи смогут получить доступ к возможностям ИИ без необходимости постоянно держать в руках смартфон.

Напомним, недавно OpenAI выпустила небольшую клавиатуру Codex Micro – лимитированную физическую панель управления для программистов, пользующихся сервисом Codex. Устройство не предназначено для набора текста, а вместо этого предлагает быстрый доступ к функциям.

Codex Micro / Коллаж 24 Канала/Фото OpenAI