Розумна техніка від OpenAI

Компанія планує випустити не один гаджет, а ціле "сімейство пристроїв", адаптованих під можливості штучного інтелекту. Про це пише видання Android Authority.

В інтерв'ю журналістці Джоанні Стерн президент OpenAI Грег Брокман розповів, що розробники прагнуть створити інструменти, які приноситимуть реальну користь щодня. Хоча конкретні характеристики поки тримають у секреті, перші новинки з'являться вже зовсім скоро.

Історія апаратних амбіцій OpenAI розпочалася ще у 2024 році, коли компанія залучила до співпраці Джоні Айва – легендарного дизайнера, який свого часу створив зовнішність iPhone. Відтоді в мережі ширилися чутки про різні формфактори: від розумної ручки до портативної колонки без екрана або спеціальних навушників із вбудованим ChatGPT.

Брокман не підтвердив жодну з цих здогадок, проте наголосив, що компанія зосереджена на власних інноваціях. Попри судові суперечки з Apple, розробники продовжують рухатися за власним планом. Раніше Кріс Лехейн, керівник відділу глобальних питань OpenAI, заявляв, що презентація першого девайса запланована на другу половину 2026 року.

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Нова стратегія OpenAI свідчить про бажання компанії створити власну екосистему, де штучний інтелект не просто відповідає на запитання, а активно взаємодіє з фізичним світом. Це може змінити ринок споживчої електроніки, змусивши традиційних виробників техніки шукати нові шляхи інтеграції нейромереж. Користувачі зможуть отримати доступ до можливостей ШІ без необхідності постійно тримати в руках смартфон.

Нагадаємо, нещодавно OpenAI випустила невелику клавіатуру Codex Micro – лімітовану фізичну панель керування для програмістів, які користуються сервісом Codex. Пристрій не призначений для друку тексту, а натомість пропонує швидкий доступ до функцій.

Codex Micro / Колаж 24 Каналу/Фото OpenAI