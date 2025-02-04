OpenAI готує AI-ґаджет у співпраці з легендарним дизайнером Apple

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман та легендарний дизайнер Джоні Айв розпочали роботу над новим пристроєм, який може докорінно змінити спосіб взаємодії людей з технологіями. На відміну від традиційних смартфонів, гаджет мінімізує використання текстового введення і фокусується на голосовому управлінні.

Що відомо про новий AI-гаджет?

Розробка ведеться у партнерстві з кількома компаніями, які поки що не розголошуються, повідомляє 24 Канал з посиланням на Android Authority. Альтман зазначає, що штучний інтелект потребує радикальної зміни у способі взаємодії з комп’ютерами. За його словами, голос стане основним інтерфейсом користувача в майбутньому.

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Новий пристрій зосередиться на голосових командах і пропонуватиме інтуїтивність та зручність у щоденному використанні.

Варто зазначити, що подібні ідеї вже намагалися реалізувати Humane AI Pin і Rabbit R1, які поєднували голосове управління з проєктором або компактним екраном. Однак ці рішення не отримали масового визнання.

Втім у OpenAI є хороший шанс реалізувати такий ґаджет та зазнати успіху, оскільки вони знають про всі можливості свого ШІ і можуть доповнити його тим, що бракує для найкращої роботи.

Чим ґаджет OpenAI може відрізнятися від аналогів?

Попри різноманітність AI-пристроїв – від бездротових навушників до смарт-підвісок – ґаджет OpenAI, за словами експертів, може отримати унікальну конфігурацію, що зробить його відмінним від будь-якого іншого пристрою на ринку. Крім того, компанія розробляє власні мікрочіпи, які оптимізують продуктивність та автономність новинки.

Щодо термінів випуску, то навіть створення прототипу займе кілька років, тому говорити про комерційний запуск поки що зарано.

Співпраця між Альтманом та Айва почалася ще раніше. Минулого року в інтерв’ю The New York Times Джоні Айв підтвердив свою участь у розробці AI-гаджета та зазначив, що пристрій не буде схожий на телефон.

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