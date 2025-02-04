Что известно о новом AI-гаджете?

Разработка ведется в партнерстве с несколькими компаниями, которые пока не разглашаются, сообщает 24 Канал со ссылкой на Android Authority. Альтман отмечает, что искусственный интеллект требует радикального изменения в способе взаимодействия с компьютерами. По его словам, голос станет основным интерфейсом пользователя в будущем.

А тем временем DeepSeek стал вторым по популярности чат-ботом в мире, но ему будет не легко достичь лидерства

Новое устройство сосредоточится на голосовых командах и будет предлагать интуитивность и удобство в ежедневном использовании.

Стоит отметить, что подобные идеи уже пытались реализовать Humane AI Pin и Rabbit R1, которые совмещали голосовое управление с проектором или компактным экраном. Однако эти решения не получили массового признания.

Впрочем у OpenAI есть хороший шанс реализовать такой гаджет и преуспеть, поскольку они знают обо всех возможностях своего ИИ и могут дополнить его тем, что не хватает для лучшей работы.

Чем гаджет OpenAI может отличаться от аналогов?

Несмотря на разнообразие AI-устройств – от беспроводных наушников до смарт-подвесок – гаджет OpenAI, по словам экспертов, может получить уникальную конфигурацию, что сделает его отличным от любого другого устройства на рынке. Кроме того, компания разрабатывает собственные микрочипы, которые оптимизируют производительность и автономность новинки.

По срокам выпуска, то даже создание прототипа займет несколько лет, поэтому говорить о коммерческом запуске пока рано.

Сотрудничество между Альтманом и Айва началось еще раньше. В прошлом году в интервью The New York Times Джонни Айв подтвердил свое участие в разработке AI-гаджета и отметил, что устройство не будет похоже на телефон.

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Тем временем на рынке умных очков продолжается рост интереса к AI-решениям. На выставке CES 2025 были представлены новые модели, поддерживающие ChatGPT. Лидером в этом сегменте остается Ray-Ban от Meta, который использует собственные AI-модели и уже продал более миллиона пар.