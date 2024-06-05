Опитування показало, чого найбільше хочуть користувачі від наступних версій Android
Джерело:9to5Google
В Android уже давно не було великих змін, а всі анонси, які ми бачили в тестових версіях наступного покоління операційної системи, не можуть похвалитися революційністю. Видання, що орієнтується на програмне забезпечення від Google, провело опитування серед тисяч своїх користувачів, щоб дізнатися, чого ті найбільше хочуть.
В опитуванні взяли участь 6 804 людини. Звісно, це далеко не всі користувачі ОС Android, враховуючи, що таких по всьому світу кілька мільярдів, однак результати все одно демонструють очікування та побажання, які, ймовірно, є схожими для більшості.
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Результати
- Найпопулярнішим варіантом є доопрацювання програмного забезпечення. За це проголосувало 1 522 людини або 22,33% від усіх опитаних. З приводу цього пункту мало що можна сказати, адже сьогодні програмне забезпечення Google не назвеш недолугим чи забагованим. Однак, імовірно, користувачам усе ще не вистачає стабільності в деяких аспектах.
- Більша кількість функцій – це те, чого також хоче багато користувачів, а саме 1 343 людини, що становить 19,71%. Тут, варто зазначити, є де розгулятися: хтось мріє про те, щоб Google перебрала собі розхвалений Режим Фокусування з iOS, комусь не вистачає фішок OneUI від Samsung. Останнє цілком може з'явитися, адже обидві компанії давно й тісно співпрацюють, обмінюючись ідеями. Те, що з'являється в одної, потім часто переходить в продукти іншої. Ми бачили це неодноразово. Тож деякі користувачі вказали, що хотіли б бачити Складені віджети (коли кілька окремих віджетів можуть міститися в одному блоці для віджета), додатки у режимі вікна, віджети заблокованого екрана, папки в розділі всіх програм і можливість їх там пересувати та інше.
- Розширені можливості кастомізації опинилися на третьому місці. 1214 голосів або 17,81% людей хочуть мати трохи більше контролю над тим, як виглядає і працює ОС. Це пов'язано зі скаргами на те, як Pixel і деякі інші пристрої на Android з новими перемикачами швидких налаштувань повинні бути влаштовані. Це одна з найбільших суперечливих змін інтерфейсу, доданих в рамках Material You. Крім того, багато хто давно хоче можливості вільно змінювати іконки програм, вільно керувати кожним окремим елементом, а не загалом, та інше.
- Зміна інтерфейсу – на четвертому місці (13.85%). Судячи з усього, багатьох не влаштовує нинішній вигляд Material You, який пропонує компанія, хоча він і виглядає сучасно, свіжо й досить зручний для користування.
- 10% користувачів хотіли б повернення старих функцій, які були з тих чи інших причин видалені з операційної системи. Насправді є не так уже й багато старих функцій, які не були оновлені або модернізовані за останні кілька років. Але, як бачимо, дехто, ймовірно, сумує за кастомними шрифтами.
- 8,89% користувачів з нетерпінням чекають на повноцінну й міцну інтеграцію штучного інтелекту. Досі ми бачили лише кілька окремих функцій, як-от генерування шпалер. Google точно планує зробити більше зі своїм ШІ Gemini.
- Кращі можливості доступу набрали 217 голосів. Це означає, що деяким не вистачає кращих функцій для людей з обмеженими можливостями. Наскільки відомо, компанія також над цим працює.
Нагадаємо, Google уже випустила кілька тестових версій наступного Android 15, а повноцінна версія вийде восени разом зі смартфонами Pixel.