Опитування показало, чого найбільше хочуть користувачі від наступних версій Android

09:28

В Android уже давно не було великих змін, а всі анонси, які ми бачили в тестових версіях наступного покоління операційної системи, не можуть похвалитися революційністю. Видання, що орієнтується на програмне забезпечення від Google, провело опитування серед тисяч своїх користувачів, щоб дізнатися, чого ті найбільше хочуть.