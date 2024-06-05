В опросе приняли участие 6 804 человека. Конечно, это далеко не все пользователи ОС Android, учитывая, что таких по всему миру несколько миллиардов, однако результаты все равно демонстрируют ожидания и пожелания, которые, вероятно, похожи для большинства.
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Результаты
- Самым популярным вариантом является доработка программного обеспечения. За это проголосовало 1 522 человека или 22,33% от всех опрошенных. По поводу этого пункта мало что можно сказать, ведь сегодня программное обеспечение Google не назовешь непутевым или забагованным. Однако, вероятно, пользователям все еще не хватает стабильности в некоторых аспектах.
- Большее количество функций – это то, чего также хочет много пользователей, а именно 1 343 человека, что составляет 19,71%. Здесь, стоит отметить, есть где разгуляться: кто-то мечтает о том, чтобы Google перебрала себе расхваленный Режим Фокусировки с iOS, кому-то не хватает фишек OneUI от Samsung. Последнее вполне может появиться, ведь обе компании давно и тесно сотрудничают, обмениваясь идеями. То, что появляется у одной, потом часто переходит в продукты другой. Мы видели это неоднократно. Поэтому некоторые пользователи указали, что хотели бы видеть Составные виджеты (когда несколько отдельных виджетов могут содержаться в одном блоке для виджета), приложения в режиме окна, виджеты заблокированного экрана, папки в разделе всех программ и возможность их там передвигать и прочее.
- Расширенные возможности кастомизации оказались на третьем месте. 1214 голосов или 17,81% людей хотят иметь немного больше контроля над тем, как выглядит и работает ОС. Это связано с жалобами на то, как Pixel и некоторые другие устройства на Android с новыми переключателями быстрых настроек должны быть устроены. Это одно из самых противоречивых изменений интерфейса, добавленных в рамках Material You. Кроме того, многие давно хотят возможности свободно менять иконки программ, свободно управлять каждым отдельным элементом, а не в целом, и прочее.
- Изменение интерфейса – на четвертом месте (13.85%). Судя по всему, многих не устраивает нынешний вид Material You, который предлагает компания, хотя он и выглядит современно, свежо и достаточно удобен для пользования.
- 10% пользователей хотели бы возвращения старых функций, которые были по тем или иным причинам удалены из операционной системы. На самом деле есть не так уж и много старых функций, которые не были обновлены или модернизированы за последние несколько лет. Но, как видим, некоторые, вероятно, скучают по кастомным шрифтам.
- 8,89% пользователей с нетерпением ждут полноценной и прочной интеграцию искусственного интеллекта. До сих пор мы видели лишь несколько отдельных функций, например генерирование обоев. Google точно планирует сделать больше со своим ИИ Gemini.
- Лучшие возможности доступа набрали 217 голосов. Это означает, что некоторым не хватает лучших функций для людей с ограниченными возможностями. Насколько известно, компания также над этим работает.
Напомним, Google уже выпустила несколько тестовых версий следующего Android 15, а полноценная версия выйдет осенью вместе со смартфонами Pixel.