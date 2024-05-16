Что нового в Android 15 Beta 2

Первое, о чем упоминает Google, – это стабильность самой тестовой версии. Как уверяет компания, уже сейчас вы сможете пользоваться ею ежедневно без каких-либо проблем. Это весьма интересно, потому что обычно такие беты являются нестабильными, полными багов и ошибок. Поэтому устанавливать их большинству пользователей нет смысла.

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Компания снова вспомнила функцию "Частное пространство", о которой мы уже слышали ранее. Она позволяет создать отдельную зону для выбранных вами приложений. Google в основном говорит об этом как о цифровом сейфе для "приложений, к которым вы не хотите, чтобы другие могли легко получить доступ или увидеть". Доступ к ним можно получить из нижней части меню приложений после того, как вы авторизуетесь с помощью отпечатка пальца, пароля или PIN-кода, отличного от того, который вы используете для разблокировки своего телефона.

Оповещения и данные программ, хранящихся в этом личном пространстве, будут изолированы от остальных данных телефона с помощью отдельного профиля пользователя. Они также будут скрыты от последних настроек и других программ, когда вы заблокируете личное пространство.

Частное пространство
Функция "Личное пространство" / Скриншот 24 Канала

Кроме того, в Android 15 Beta 2 появится возможность не просто использовать пары приложений в режиме разделенного экрана, но и запомнить их комбинацию, сохранив ее на панели задач или рабочем столе. Нажимая на иконку пары, система сразу будет открывать два приложения в режиме разделенного экрана.

Функция
Функция "Сохранить пары приложений" / Фото 9to5google

С Android 15 Beta 2 Google начнет собирать новые типы данных для Health Connect. Это температура кожи и планы тренировок, которые будут собираться для того, чтобы обеспечить лучший общий опыт, чем раньше. Отслеживание температуры кожи позволит пользователям хранить и при желании делиться (например, с врачом) более точными данными о температуре из своих нательных или других устройств для отслеживания, тогда как планы тренировок - это в основном структурированные планы занятий и упражнений, которые помогут пользователям достичь своих фитнес-целей без проблем.

Еще одно изменение в Android 15 Beta 2 – это новая опция, которая позволяет системе обращаться к вам так, как вы хотите. Это означает, что система будет обращаться к вам теми местоимениями (он/она/они), которые вы сами выберете. Сейчас это начинается только с французского, но в будущем будет расширено на другие языки. Вы сможете получить доступ к новой настройке в Настройках – Система – Языки и ввод – Языки системы – Выберите, как к вам обращаться.

  • Также улучшен доступ к выбранным фотографиям: теперь приложения могут показывать только последние выбранные фотографии и видео, когда предоставлен частичный доступ к медиафайлам. Это может улучшить работу программ, которые часто запрашивают доступ к фотографиям и видео.
  • Более плавный переход при входе в режим "Картинка в картинке" (PiP): Android 15 Beta 2 позволяет разработчикам приложений быстро переключать видимость нерелевантных элементов интерфейса для окна PiP, обеспечивая более плавную анимацию входа в PiP без мерцания.
  • Насыщенные вибрационные эффекты для уведомлений. Это позволит пользователям различать различные типы оповещений, не глядя на свои устройства.
  • Автоматическое включение Bluetooth по утрам, когда вы просыпаетесь, чтобы ваши устройства самостоятельно подключились к смартфону.
  • Переработанная панель аутентификации. Она стала выше с дополнительными меню выбора и новым интерфейсом.
  • Новое меню "Безопасность и конфиденциальность".
  • Встроенное меню подключения слуховых аппаратов.
  • Редизайн панели громкости.

Новый вид панели громкости / Фото 9to5google

  • Контрастность цветов. Ранее эта опция была в настройках для разработчиков без особого интерфейса. Теперь она получает собственное меню для легкого редактирования.
  • Переработанные виджеты с большим количеством настроек и новыми элементами.

Кроме этого, добавлен еще ряд мелких обновлений, которые обычному пользователю не будут заметны.

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Сейчас бета-версия Android 15 доступна для таких смартфонов:

  • Pixel 8a.
  • Pixel 8 Pro.
  • Pixel 8.
  • Pixel Tablet.
  • Pixel Fold.
  • Pixel 7a.
  • Пиксель 7 Про.
  • Pixel 7.
  • Pixel 6a.
  • Пиксель 6 Про.
  • Pixel 6.