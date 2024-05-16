Що нового в Android 15 Beta 2

Перше, про що згадує Google, – це стабільність самої тестової версії. Як запевняє компанія, вже зараз ви зможете користуватися нею щодня без будь-яких проблем. Це вельми цікаво, бо зазвичай такі бети є нестабільними, сповненими багів і помилок. Тож встановлювати їх більшості користувачів немає сенсу.

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Компанія знову згадала функцію "Приватний простір", про яку ми вже чули раніше. Вона дозволяє створити окрему зону для обраних вами додатків. Google в основному говорить про це як про цифровий сейф для "додатків, до яких ви не хочете, щоб інші могли легко отримати доступ або побачити". Доступ до них можна отримати з нижньої частини меню додатків після того, як ви авторизуєтесь за допомогою відбитка пальця, пароля або PIN-коду, відмінного від того, який ви використовуєте для розблокування свого телефону.

Сповіщення та дані програм, що зберігаються в цьому особистому просторі, будуть ізольовані від решти даних телефону за допомогою окремого профілю користувача. Вони також будуть приховані від останніх налаштувань та інших програм, коли ви заблокуєте особистий простір.



Функція "Приватний простір" / Скриншот 24 Каналу

Крім того, в Android 15 Beta 2 з'явиться можливість не просто використовувати пари додатків у режимі розділеного екрана, а й запам'ятати їх комбінацію, зберігши її на панелі завдань або робочому столі. Натискаючи на іконку пари, система відразу відкриватиме мав два застосунка в режимі розділеного екрана.



Функція "Зберегти пари додатків" / Фото 9to5google

З Android 15 Beta 2 Google почне збирати нові типи даних для Health Connect. Це температура шкіри та плани тренувань, які будуть збиратися для того, щоб забезпечити кращий загальний досвід, ніж раніше. Відстеження температури шкіри дозволить користувачам зберігати та за бажання ділитися (наприклад, із лікарем) більш точними даними про температуру зі своїх натільних або інших пристроїв для відстеження, тоді як плани тренувань — це в основному структуровані плани занять і вправ, які допоможуть користувачам досягти своїх фітнес-цілей без жодних проблем.

Ще одна зміна в Android 15 Beta 2 – це нова опція, яка дозволяє системі звертатися до вас так, як ви хочете. Це означає, що система буде звертатися до вас тими займенниками (він/вона/вони), які ви самі оберете. Наразі це починається лише з французької, але в майбутньому буде розширено на інші мови. Ви зможете отримати доступ до нового налаштування в Налаштуваннях – Система – Мови та введення – Мови системи – Виберіть, як до вас звертатися.

Також покращено доступ до вибраних фотографій : тепер програми можуть показувати лише останні вибрані фотографії та відео, коли надано частковий доступ до медіа. Це може покращити роботу програм, які часто запитують доступ до фотографій і відео.

: тепер програми можуть показувати лише останні вибрані фотографії та відео, коли надано частковий доступ до медіа. Це може покращити роботу програм, які часто запитують доступ до фотографій і відео. Плавніший перехід при вході в режим "Картинка в картинці" (PiP) : Android 15 Beta 2 дозволяє розробникам додатків швидко перемикати видимість нерелевантних елементів інтерфейсу для вікна PiP, забезпечуючи більш плавну анімацію входу в PiP без мерехтіння.

: Android 15 Beta 2 дозволяє розробникам додатків швидко перемикати видимість нерелевантних елементів інтерфейсу для вікна PiP, забезпечуючи більш плавну анімацію входу в PiP без мерехтіння. Насичені вібраційні ефекти для сповіщень. Це дозволить користувачам розрізняти різні типи сповіщень, не дивлячись на свої пристрої.

Це дозволить користувачам розрізняти різні типи сповіщень, не дивлячись на свої пристрої. Автоматичне ввімкнення Bluetooth вранці, коли ви прокидаєтеся , щоб ваші пристрої самостійно під'єдналися до смартфона.

, щоб ваші пристрої самостійно під'єдналися до смартфона. Перероблена панель автентифікації. Вона стала вищою з додатковими меню вибору та новим інтерфейсом.

Нове меню "Безпека та конфіденційність".

Вбудоване меню під'єднання слухових апаратів.

Редизайн панелі гучності.

Новий вигляд панелі гучності / Фото 9to5google

Контрастність кольорів. Раніше ця опція була в налаштуваннях для розробників без особливого інтерфейсу. Тепер вона отримує власне меню для легкого редагування.

Перероблені віджети з більшою кількістю налаштувань та новими елементами.

Крім цього, додано ще низку дрібних оновлень, які звичайному користувачеві не будуть помітні.

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Зараз бета-версія Android 15 доступна для таких смартфонів: