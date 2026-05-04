Oracle змусила 30000 людей навчити ШІ своїй роботі, а потім звільнила їх

Корпорація Oracle нещодавно оголосила про звільнення 30 тисяч працівників. Таким чином, вона переорієнтовує ресурси на розвиток штучного інтелекту та дата-центрів. Частина співробітників заявляє, що перед скороченням їх фактично змусили навчати системи, які згодом їх замінили.

Що відбувається в Oracle?

Компанія за останній місяць провела одну з найбільших хвиль скорочень у своїй історії – за різними оцінками, роботи позбулися до 30 тисяч людей. Паралельно активно розвивається напрямок ШІ та інфраструктура, зокрема, будівництво дата-центрів, розповідає 24 Канал.

Керівництво на чолі з Ларрі Еллісоном (Larry Ellison) переконане, що саме компанії, які зараз будують ШІ-інфраструктуру, отримають ключові позиції в економіці майбутнього. Саме тому Oracle залучає мільярдні інвестиції, навіть попри прогнози про від'ємний грошовий потік щонайменше до 2030 року.

Ставка на ШІ та гучні партнерства

За останні роки Oracle суттєво змінила курс: від традиційного ПЗ для бізнесу до масштабних інвестицій у ШІ. У 2025 році компанія стала частиною проєкту Stargate вартістю 500 мільярдів доларів разом із Дональдом Трампом, Семом Альтманом і Масайоші Саном.

Окрім цього, було укладено угоду з OpenAI на 300 мільярдів доларів щодо надання хмарних потужностей, як повідомляв The Wall Street Journal. Сам Еллісон навіть на короткий час очолював список найбагатших людей світу.

На конференції для розробників він заявив, що програмісти компанії фактично більше не пишуть код – це роблять ШІ-моделі. Але реальність, за словами колишніх співробітників, виглядає інакше.

Що кажуть звільнені працівники

Деякі інженери стверджують, що впровадження ШІ лише ускладнило роботу. Молодші спеціалісти генерували код за допомогою ШІ, але він часто не працював, і старші інженери були змушені витрачати час на виправлення, розповідає історії працівників журнал Time.

Інші співробітники критикують внутрішні чат-боти Oracle, які компанія змушувала використовувати замість популярних сервісів. За їхніми словами, ці інструменти знижували продуктивність і не давали очікуваного результату.

Ще одна проблема – різке зростання навантаження. Після впровадження ШІ очікування від працівників зросли, і робочий тиждень для деяких із них зріс до 60 – 80 годин. При цьому людей змушували навчати ШІ на власних робочих процесах.

Конфлікт через компенсації та умови звільнення

Понад 600 колишніх співробітників підписали колективне звернення до керівництва з вимогою покращити умови звільнення. Йдеться про:

збільшення вихідної допомоги

продовження медичного страхування

підтримку для власників віз H-1B

прискорення отримання акцій (вестинг)

Однак компанія навідріз відмовилася вести переговори з цією групою. При цьому запропоновані компенсації значно нижчі за ринкові. Наприклад, Google та Meta Platforms пропонують вигідніші умови для звільнених працівників.

Опитування 272 звільнених показало, що більшість із них – досвідчені фахівці:

62% – старші за 40 років

22% працювали в компанії понад 15 років

Багато хто вважає, що компанія цілеспрямовано скорочувала саме дорогих і досвідчених працівників, особливо тих, хто мав акції з відкладеним нарахуванням (RSU). Часто до моменту отримання цих акцій залишалися лічені місяці.

Окрема проблема – працівники з візами H-1B, які після звільнення мають лише 60 днів, щоб знайти нову роботу або залишити США.

Новий тренд у Кремнієвій долині

Ситуація в Oracle стала показовою для всієї індустрії. Масові скорочення, пов'язані з інвестиціями в ШІ, запускають нову хвилю обговорень щодо захисту прав працівників.

Люди починають розмову про створення профспілок ще до того, як ми вперше з ними спілкуємося, бо вони розуміють, наскільки хитке їхнє становище,

– розповідає Кейтлін Корт (Kaitlin Cort), засновниця What We Will.

Колишні співробітники Oracle побоюються, що стали лише першими у великій хвилі змін, де люди поступово перетворюються на витратний ресурс – такий самий, як обладнання для дата-центрів.

Інші ІТ-гіганти теж скорочують людей заради ШІ

Ситуація з Oracle – не виняток. Масові звільнення через переорієнтацію на штучний інтелект уже стали системною тенденцією в усьому технологічному секторі.

Найпоказовіший приклад – Meta Platforms. У 2026 році компанія планує скоротити близько 8 тисяч працівників, тобто приблизно 10% штату, повідомляє Tom's Hardware. Керівництво прямо пояснює це різким зростанням витрат на ШІ-інфраструктуру: бюджети на дата-центри та обчислення зросли майже вдвічі, і компанія змушена балансувати між витратами на технології та персонал.

Схожий курс обрала і Microsoft. Компанія скорочує тисячі співробітників і паралельно інвестує десятки мільярдів доларів у розвиток ШІ, пише The Guardian. Частину працівників переводять на програми дострокового виходу або оптимізують під нову "AI-first" модель роботи, де частину завдань уже виконують алгоритми.

Amazon також провела масштабні скорочення – лише за останні місяці мовиться про десятки тисяч робочих місць. Компанія активно нарощує інвестиції у хмарні сервіси та ШІ, що прямо впливає на структуру витрат і потребу в персоналі.

Менш очевидний, але показовий кейс – Block, яка скоротила до 40% штату, пояснюючи це переходом до більш автоматизованих процесів і ШІ-рішень, про що повідомляла газета The Times of India.

Загалом, за даними галузевих трекерів, лише за перші місяці 2026 року в технологічному секторі було звільнено понад 90 тисяч людей, а майже половина цих скорочень прямо пов'язана з автоматизацією та впровадженням ШІ.

Аналітики відзначають, що нинішня хвиля звільнень відрізняється від попередніх криз. Якщо раніше компанії скорочували персонал через економічні фактори або надмірний найм під час пандемії, то тепер ключовим драйвером стають саме технологічна трансформація.