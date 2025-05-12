Папа Римський Лев XIV обрав ім'я завдяки штучному інтелекту, а точніше загрозам, які той несе
- Папа Римський Лев XIV обрав своє ім'я через стрімкий розвиток штучного інтелекту, порівнюючи виклики з добою індустріальної революції.
- Папа має намір зосередитися на етичному й соціальному осмисленні новітніх технологій, зокрема штучного інтелекту, у своїй місії.
Новий Папа Римський Лев XIV заявив, що обрав своє ім’я під впливом стрімкого розвитку штучного інтелекту. Він порівняв сучасні технологічні виклики із добою першої індустріальної революції, коли служив Лев XIII, і пообіцяв зробити ШІ одним із головних фокусів своєї каденції.
Чому таке ім'я
Під час своєї першої офіційної промови до Колегії кардиналів новообраний Папа Римський Лев XIV назвав штучний інтелект однією з головних причин, чому він обрав саме це ім’я. За його словами, сучасні технологічні зрушення, зокрема ШІ, кидають людству виклики, схожі на ті, які супроводжували першу промислову революцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Verge.
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Папа зазначив, що його вибір пов’язаний з фігурою Лева XIII, який очолював Церкву з 1878 по 1903 рік – у період глибоких соціальних змін. У своїй історичній енцикліці Rerum Novarum Лев XIII порушував питання прав працівників, несправедливості економічних систем і потреби у солідарності. Папа Лев XIV заявив, що бачить у своїй місії продовження цього підходу, але вже в умовах нової технологічної епохи.
За його словами, ШІ створює нові виклики у сферах людської гідності, справедливості та праці, тому на ці виклики потрібно реагувати. У своїй промові Папа також згадав свого попередника Франциска, який неодноразово публічно говорив про потенційні загрози від ШІ. Папа Франциск у 2024 році попереджав про ризики викривлення правди, соціальної нерівності й дегуманізації в гонитві за ефективністю. Він наполягав на тому, що будь-який розвиток штучного інтелекту має ґрунтуватися на етиці, з повагою до людської гідності та загального блага.
Нагадаємо, у 2023 році Ватикан навіть випустив власні правила для розвитку штучного інтелекту. Це сталося в той час, коли Європа все ще працювала над офіційними законами і не могла дійти остаточної згоди з деяких питань. Посібник під назвою "Етика в епоху проривних технологій: Оперативна дорожня карта", покликаний об'єднати технологічну індустрію під спільними правилами та цінностями штучного інтелекту, але з того часу про нього ніхто нічого не чув і немає свідчень про те, що хтось взагалі ним користувався чи хоча б звернув на нього увагу.
Раніше Франциск також публікував документ Antiqua et Nova, де порівняв ШІ з початком "когнітивно-індустріальної революції". Він звертав увагу на те, що нові технології можуть посилити розрив між країнами, класами й інституціями, якщо їх не скерувати в людиноцентричному напрямку. З цим закликом Папа Франциск виступив також на саміті G7 та Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Тепер Папа Лев XIV готовий продовжити цей дискурс. У центрі його правління буде етичне й соціальне осмислення новітніх технологій, зокрема штучного інтелекту. Обравши ім’я Лев – не лише як данину минулому, а й як сигнал готовності до дії – новий Папа заявив про свій намір спрямувати Католицьку Церкву до активного діалогу із сучасністю.