Почему такое имя

Во время своей первой официальной речи к Коллегии кардиналов новоизбранный Папа Римский Лев XIV назвал искусственный интеллект одной из главных причин, почему он выбрал именно это имя. По его словам, современные технологические сдвиги, в частности ИИ, бросают человечеству вызовы, похожие на те, которые сопровождали первую промышленную революцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Verge.

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Папа отметил, что его выбор связан с фигурой Льва XIII, который возглавлял Церковь с 1878 по 1903 год – в период глубоких социальных изменений. В своей исторической энциклике Rerum Novarum Лев XIII поднимал вопрос прав работников, несправедливости экономических систем и потребности в солидарности. Папа Лев XIV заявил, что видит в своей миссии продолжение этого подхода, но уже в условиях новой технологической эпохи.

По его словам, ИИ создает новые вызовы в сферах человеческого достоинства, справедливости и труда, поэтому на эти вызовы нужно реагировать. В своей речи Папа также вспомнил своего предшественника Франциска, который неоднократно публично говорил о потенциальных угрозах от ИИ. Папа Франциск в 2024 году предупреждал о рисках искажения правды, социального неравенства и дегуманизации в погоне за эффективностью. Он настаивал на том, что любое развитие искусственного интеллекта должно основываться на этике, с уважением к человеческому достоинству и общему благу.

Напомним, в 2023 году Ватикан даже выпустил собственные правила для развития искусственного интеллекта. Это произошло в то время, когда Европа все еще работала над официальными законами и не могла прийти к окончательному согласию по некоторым вопросам. Пособие под названием "Этика в эпоху прорывных технологий: Оперативная дорожная карта", призвано объединить технологическую индустрию под общими правилами и ценностями искусственного интеллекта, но с тех пор о нем никто ничего не слышал и нет свидетельств, что кто-то вообще им пользовался или хотя бы обратил на него внимание.

Ранее Франциск также публиковал документ Antiqua et Nova, где сравнил ИИ с началом "когнитивно-индустриальной революции". Он обращал внимание на то, что новые технологии могут усилить разрыв между странами, классами и институциями, если их не направить в человекоцентрическом направлении. С этим призывом Папа Франциск выступил также на саммите G7 и Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Теперь Папа Лев XIV готов продолжить этот дискурс. В центре его правления будет этическое и социальное осмысление новейших технологий, в частности искусственного интеллекта. Выбрав имя Лев – не только как дань прошлому, но и как сигнал готовности к действию – новый Папа заявил о своем намерении направить Католическую Церковь к активному диалогу с современностью.