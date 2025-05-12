Чому таке ім'я

Під час своєї першої офіційної промови до Колегії кардиналів новообраний Папа Римський Лев XIV назвав штучний інтелект однією з головних причин, чому він обрав саме це ім’я. За його словами, сучасні технологічні зрушення, зокрема ШІ, кидають людству виклики, схожі на ті, які супроводжували першу промислову революцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Verge.

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Папа зазначив, що його вибір пов’язаний з фігурою Лева XIII, який очолював Церкву з 1878 по 1903 рік – у період глибоких соціальних змін. У своїй історичній енцикліці Rerum Novarum Лев XIII порушував питання прав працівників, несправедливості економічних систем і потреби у солідарності. Папа Лев XIV заявив, що бачить у своїй місії продовження цього підходу, але вже в умовах нової технологічної епохи.

За його словами, ШІ створює нові виклики у сферах людської гідності, справедливості та праці, тому на ці виклики потрібно реагувати. У своїй промові Папа також згадав свого попередника Франциска, який неодноразово публічно говорив про потенційні загрози від ШІ. Папа Франциск у 2024 році попереджав про ризики викривлення правди, соціальної нерівності й дегуманізації в гонитві за ефективністю. Він наполягав на тому, що будь-який розвиток штучного інтелекту має ґрунтуватися на етиці, з повагою до людської гідності та загального блага.

Нагадаємо, у 2023 році Ватикан навіть випустив власні правила для розвитку штучного інтелекту. Це сталося в той час, коли Європа все ще працювала над офіційними законами і не могла дійти остаточної згоди з деяких питань. Посібник під назвою "Етика в епоху проривних технологій: Оперативна дорожня карта", покликаний об'єднати технологічну індустрію під спільними правилами та цінностями штучного інтелекту, але з того часу про нього ніхто нічого не чув і немає свідчень про те, що хтось взагалі ним користувався чи хоча б звернув на нього увагу.

Раніше Франциск також публікував документ Antiqua et Nova, де порівняв ШІ з початком "когнітивно-індустріальної революції". Він звертав увагу на те, що нові технології можуть посилити розрив між країнами, класами й інституціями, якщо їх не скерувати в людиноцентричному напрямку. З цим закликом Папа Франциск виступив також на саміті G7 та Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Тепер Папа Лев XIV готовий продовжити цей дискурс. У центрі його правління буде етичне й соціальне осмислення новітніх технологій, зокрема штучного інтелекту. Обравши ім’я Лев – не лише як данину минулому, а й як сигнал готовності до дії – новий Папа заявив про свій намір спрямувати Католицьку Церкву до активного діалогу із сучасністю.