Роботизований екзоскелет допоміг тенісисту з паралічем нести Олімпійський вогонь

36-річний Кевін П'єтте зазвичай бере участь у Параолімпійських іграх, змагаючись у тенісі на кріслі колісному. 11 років тому він втратив чутливість ніг після аварії, але тепер, завдяки новітнім технологіям зміг пронести факел перед церемонією відкриття Олімпійських ігор.

Як це було

Роботизований екзоскелет допоміг паралізованому спортсмену знову ходити. У дописі на X, який став вірусним, отримавши понад 11 мільйонів переглядів, можна побачити, як він іде з факелом у загальній колоні повз натовпи глядачів.

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Як пояснюється на сайті Олімпіади, П'єтте був паралізований протягом 11 років після нещасного випадку. Але він продовжив грати в теніс і став обличчям компанії Wandercraft, яка виробляє екзоскелет, в якому його бачили на Олімпіаді.

Сама церемонія відкриття XXXIII Олімпійських ігор відбудеться 26 липня у Парижі, Франція. Вона транслюватиметься в прямому ефірі о 21:30 за київським часом. Цікаво, що вперше урочистості відбуватимуться поза стадіоном – у центрі Парижа на річці Сена.

Можливо, ми зможемо побачити П'єтте ще раз в екзоскелеті. Наразі ж пропонуємо подивитися ролик, у якому показано багатообіцяючий пристрій у дії:

Що ми знаємо про екзоскелети Wandercraft

На фото й відео в Instagram французької компанії П'єтте часто можна побачити в екзоскелеті, який, згідно з рекламою Wandercraft, "дозволяє пацієнтам з важкими порушеннями ходи, в тому числі з дисфункцією верхніх кінцівок або когнітивними проблемами, вставати і ходити без допомоги рук".

Ці самобалансуючі екзоскелети працюють на батареях і пропонують персоналізовану підтримку для ніг і тулуба людей, які втратили здатність ходити через стан здоров'я — від інсультів до паралічу. Пристрої також мають датчики, які можуть визначати, коли користувачі хочуть стояти, зчитуючи рухи верхньої частини тіла за допомогою спеціально розроблених алгоритмів.

Презентаційний ролик екзоскелета Wandercraft, у якому з'явився Кевін П'єтте: відео

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На початку 2023 року екзоскелети Wandercraft були схвалені Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів у США, зокрема, для реабілітації після інсульту. Однак невідомо, чи застосовувався там хоча б один пристрій.

У Франції ж близько 20 роботизованих екзоскелетів були розгорнуті в лікарнях, щоб допомогти пацієнтам знову ходити, за ціною близько 176 000 доларів за штуку.