На ринку з'явилися фейкові SSD Samsung: що відбувається

Samsung попередила про зростання кількості підроблених SSD у Європі. На цьому тлі продажі процесорів різко падають, що свідчить про поглиблення кризи на ринку комплектуючих для ПК.

Компанія Samsung заявила про активізацію шахраїв, які продають підроблені SSD, користуючись високими цінами на комплектуючі. Один із таких випадків зафіксували в Європі: покупець отримав два накопичувачі Samsung 990 Pro, які виявилися фейковими. Про це пише Techradar.

Чому зростає кількість підробок і падають продажі процесорів?

На перший погляд упаковка виглядала справжньою, але самі пристрої викликали підозру. Замість характерної чорної плати вони мали синю, а також використовували інший контролер – від Realtek, тоді як оригінальні моделі оснащуються рішенням Pascal. Головна проблема – накопичувачі взагалі не працювали.

У Samsung наголосили, що серйозно ставляться до таких випадків і ведуть боротьбу з поширенням підробок. Компанія рекомендує купувати продукцію лише через офіційні канали та перевіряти її справжність за допомогою фірмового ПЗ.

Ситуація з SSD може бути лише частиною ширшої проблеми. Через зростання цін не виключено збільшення кількості підробок і на ринку процесорів. Раніше вже фіксували випадки продажу фальшивих чипів, зокрема моделей лінійки Ryzen 9800X3D від AMD.

Як пише Tomshardware, паралельно ринок стикається зі спадом продажів CPU. За даними з німецького ритейлу та онлайн-платформ, попит на процесори різко знизився за останні тижні. Особливо помітне падіння у сегменті Ryzen, хоча це частково пояснюється тим, що продажі Intel і так були нижчими на початку року.

Аналітики відзначають, що такого різкого падіння не спостерігалося протягом останнього десятиліття. Причиною можуть бути високі ціни на компоненти, а також загальна нестабільність ринку ПК.

Попри це, існують ознаки можливого полегшення ситуації пізніше цього року. Однак воно може бути пов’язане не зі здешевленням технологій, а зі зниженням попиту, що навряд чи можна вважати позитивним сигналом для індустрії.