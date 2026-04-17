Компания Samsung заявила об активизации мошенников, которые продают поддельные SSD, пользуясь высокими ценами на комплектующие. Один из таких случаев зафиксировали в Европе: покупатель получил два накопителя Samsung 990 Pro, которые оказались фейковыми. Об этом пишет Techradar.

Почему растет количество подделок и падают продажи процессоров?

На первый взгляд упаковка выглядела настоящей, но сами устройства вызвали подозрение. Вместо характерной черной платы они имели синюю, а также использовали другой контроллер – от Realtek, тогда как оригинальные модели оснащаются решением Pascal. Главная проблема – накопители вообще не работали.

В Samsung отметили, что серьезно относятся к таким случаям и ведут борьбу с распространением подделок. Компания рекомендует покупать продукцию только через официальные каналы и проверять ее подлинность с помощью фирменного ПО.

Ситуация с SSD может быть лишь частью более широкой проблемы. Из-за роста цен не исключено увеличение количества подделок и на рынке процессоров. Ранее уже фиксировали случаи продажи фальшивых чипов, в частности моделей линейки Ryzen 9800X3D от AMD.

Как пишет Tomshardware, параллельно рынок сталкивается со спадом продаж CPU. По данным из немецкого ритейла и онлайн-платформ, спрос на процессоры резко снизился за последние недели. Особенно заметно падение в сегменте Ryzen, хотя это частично объясняется тем, что продажи Intel и так были ниже в начале года.

Аналитики отмечают, что такого резкого падения не наблюдалось на протяжении последнего десятилетия. Причиной могут быть высокие цены на компоненты, а также общая нестабильность рынка ПК.

Несмотря на это, существуют признаки возможного облегчения ситуации позже в этом году. Однако оно может быть связано не с удешевлением технологий, а со снижением спроса, что вряд ли можно считать позитивным сигналом для индустрии.