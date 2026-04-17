Компанія Samsung заявила про активізацію шахраїв, які продають підроблені SSD, користуючись високими цінами на комплектуючі. Один із таких випадків зафіксували в Європі: покупець отримав два накопичувачі Samsung 990 Pro, які виявилися фейковими. Про це пише Techradar.

Дивіться також Нові телефони від Samsung отримають захист від шахрайських дзвінків

Чому зростає кількість підробок і падають продажі процесорів?

На перший погляд упаковка виглядала справжньою, але самі пристрої викликали підозру. Замість характерної чорної плати вони мали синю, а також використовували інший контролер – від Realtek, тоді як оригінальні моделі оснащуються рішенням Pascal. Головна проблема – накопичувачі взагалі не працювали.

У Samsung наголосили, що серйозно ставляться до таких випадків і ведуть боротьбу з поширенням підробок. Компанія рекомендує купувати продукцію лише через офіційні канали та перевіряти її справжність за допомогою фірмового ПЗ.

Ситуація з SSD може бути лише частиною ширшої проблеми. Через зростання цін не виключено збільшення кількості підробок і на ринку процесорів. Раніше вже фіксували випадки продажу фальшивих чипів, зокрема моделей лінійки Ryzen 9800X3D від AMD.

Як пише Tomshardware, паралельно ринок стикається зі спадом продажів CPU. За даними з німецького ритейлу та онлайн-платформ, попит на процесори різко знизився за останні тижні. Особливо помітне падіння у сегменті Ryzen, хоча це частково пояснюється тим, що продажі Intel і так були нижчими на початку року.

Аналітики відзначають, що такого різкого падіння не спостерігалося протягом останнього десятиліття. Причиною можуть бути високі ціни на компоненти, а також загальна нестабільність ринку ПК.

Попри це, існують ознаки можливого полегшення ситуації пізніше цього року. Однак воно може бути пов’язане не зі здешевленням технологій, а зі зниженням попиту, що навряд чи можна вважати позитивним сигналом для індустрії.