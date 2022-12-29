Як змінилася Дія протягом року: підсумки цифровізації 2022

Цей рік був не простим для кожного українця, але кожен з нас вистояв та пристосувався, як пристосувалася уся країна. Таким був і процес цифровізації, який кожен громадянин країни відчув. У наших смартфонах з'явилися нові послуги, Дія обросла новими функціями, які з'являлися, як реакція на актуальні виклики та потреби.

Зміна темпу роботи та планів

Від початку року Дія мала плани на розвиток та впровадження нових послуг, однак 24 лютого все різко змінилося. Спершу довелося терміново обмежити деякі важливі функції водночас створивши нові, а потім і перекроїти весь темп роботи.

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Коли ми 25 лютого сіли працювати, ми точно розуміли, що в нас ще менше часу, ніж зазвичай, тому що людям потрібні вирішення їх проблем, потрібна допомога прямо зараз, не через тиждень, місяць чи пів року. Відповідно, мабуть, той період був найскладніший, тому що на рахунку був кожен день,

– розповідає керівником із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік.

Команда змушена була швидко створити новий план розвитку, який відповідав реаліям війни. Цифровізація стала важливим інструментом, а подекуди взагалі єдиним зв'язком з Україною, який відчували люди на окупованих територіях.

Безумовно допомогло те, що мобільний застосунок Дія вже давно став одним з головних інструментів кожного українця. Він постійно розвивався, наповнювався послугами та функціями і в багатьох сценаріях взаємодії з державою він був оптимальним вибором.

Війна показала, що офлайну фізично може не існувати. ЦНАП може бути зруйнований, територія може бути в окупації, а послуги можуть бути взагалі недоступними. І тоді мобільний застосунок може бути єдиним способом будь-якого зв'язку з людиною, доставкою їй документів та сервісів. Це багато в чому змінило підходи й оцінку цього напрямку, тому що з опції це стало обов'язковою складовою,

– зазначив Банік.

До речі, у межах проєкту " Інтерв'ю24

" ми поспілкувалися з Мстиславом Баніком . Обговорювали і нові послуги, і зміну роботи команди, дізналися про найпопулярніші послуги в Дії та важливі показники ну і звісно ж про плани на 2023 рік.



У 2022 році з'явилося чимало нових послуг, які допомогли українцям під час війни / Фото Мінцифри

Нові послуги та функції Дії

Першим у Дії з'явився єДокумент, який став необхідною послугою для багатьох українців, після втрати документів та вимкнення реєстрів. Це найпростіший документ, який містить усю потрібну інформацію про громадянина та дає змогу ідентифікувати його, якщо інших документів немає. По-суті це тимчасова заміна паспорта, яка допомагає продовжити взаємодію з державою та отримувати потрібні послуги.

Практично одразу ж у Дії з'явилася можливість задонатити на ЗСУ та потреби армії чи волонтерів. Кожен українець міг відкрити застосунок на смартфоні та перерахувати певну суму грошей на армію без додаткової перевірки реквізитів, рахунків та достовірності даних. Все вже зробила команда Дії.

Неочікуваною для багатьох українців стала поява телебачення та радіо в Дія. Функція стала відповіддю на атаки росіянами інфраструктури міст, внаслідок чого українці залишалися без доступу до телебачення та радіомовлення. Крім того, люди, які перебували в укриттях в метро, або в інших місцях без доступу до ТБ, але з можливістю підключення до інтернету, отримали можливість слідкувати за об'єднаним телемарафоном.

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Новими для українців стали опитування в Дії. З їх допомогою держава змогла отримувати інформацію про думку суспільства.

Ми пройшли шлях в цьому напрямку від опитування, як цікавої опції, до дуже впевненого інструменту електронної демократії, коли ти можеш спитати думку дійсно величезної кількості людей,

– розповів Банік.

Серед нових послуг, які українці побачили у своїх смартфонах у 2022 році були й такі:

єДопомога – можливість отримати допомогу від держави для ВПО, найманих працівників та ФОП,

єВорог – чат-бот для сповіщення про активність ворога,

Військові облігації – можливість придбати в Дії військові облігації,

єРобота – можливість отримати допомогу для створення власної справи.,

Зруйноване майно – можливість задокументувати пошкодження чи знищення майна через війну, та отримати допомогу чи компенсацію.

Активний розвиток міжнародної Дії

Важливим напрямком розвитку після повномасштабного вторгнення Росії в Україну стали й можливості використовувати Дію українцям за кордоном. Адже чимало громадян виїхали рятуючись від війни, не всі змогли взяти з собою документи і багато хто мав лише цифрові версії паспортів.

Відтак співпраця з міжнародними партнерами стала однією з ключових задач 2022 року. Все потрібно було робити якісно та швидко. Це призвело до додаткового сприяння розвитку та прийняття цифрових документів за кордоном в українців.

Ми маємо величезну кількість кейсів, коли представники інших країн приходять і цікавляться, як працює Дія, як вона влаштована. Наприклад, Естонія у наступному році запустить застосунок – аналог Дії. Ми раді ділитися досвідом і з іншими країнами,

– розповів Мстислав Банік.

Станом на сьогодні українці можуть користуватися Дією в багатьох країнах Європи. Вони можуть оформляти та отримувати допомогу використовуючи цифрові документи в Дії, пред'являти цифрові паспорти та отримувати низку інших послуг.

Крім того, Україна не лише самостійно розвивається у напрямку цифровізації, але допомагає у цьому й решті світу. Якщо раніше просунуті європейські країни використовували досвід Естонії, то сьогодні провідним лідером цифровізації є Україна і вже Естонія звертається по досвід до України зважаючи на її успішні кейси.

Звісно, після того, як багато українських біженців поїхали за кордон і показали релевантність електронних рішень, електронних документів – запит у західних країн і не тільки значно зріс,

– додав Банік.

До теми Робота Дії за кордоном: як Україна допомагає цифровізації світу



Результати Дія у 2022 році / Інфографіка 24 каналу

Підсумок

2022 рік вкотре показав, що українці сильні, стійкі та вміють швидко пристосовуватися до вимог часу, навіть коли за вікном вибухи та постріли, а країна-сусід – кривавий терорист, який прагне тебе знищити. Можливо, цифровізація продовжила розвиватися не за тим планом, який був намічений у кінці 2021 року, однак цей непростий час змусив розробити важливі рішення, які прискорять прогрес після перемоги України.