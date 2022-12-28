Команда розробки активно працює над тим, щоб Дія функціонувала якомога повніше. Однак тут Україна зіштовхується з юридичною бюрократією країн Євросоюзу, яка, на жаль, сповільнює інновації.

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Робота Дії за кордоном

Хотілося б сказати, що ми працюємо глибоко над тим, щоб Дія запрацювала повністю за кордоном, але є кілька особливостей. Звісно, є багато кейсів, коли люди використовують Дію за кордоном: для перетину кордону, для того, щоб податися на виплати й соціальні пільги і так далі. Де-факто це працює, а що стосується юридичного треку, то він дещо складніший,

– каже Мстислав Банік.

Якщо говорити про країни Європейського Союзу, то для того, щоб ЄС юридично визнав українські цифрові документи й почав їх запроваджувати, йому треба визначити, що таке цифрові документи. Цей процес бюрократичний та тривалий і, відповідно, там це все рухається не так швидко, як хотілось би.