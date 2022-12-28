Команда разработки активно работает над тем, чтобы Дия функционировала как можно полнее. Однако здесь Украина сталкивается с юридической бюрократией стран Евросоюза, которая, к сожалению, замедляет инновации.

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Работа Дии за границей

Хотелось бы сказать, что мы работаем глубоко над тем, чтобы Дия заработала полностью за рубежом, но есть несколько особенностей. Конечно, есть много кейсов, когда люди используют Дию за рубежом: для пересечения границы, для того, чтобы податься на выплаты и социальные льготы и так далее. Де-факто это работает, а что касается юридического трека, то он несколько сложнее,

– говорит Мстислав Баник.

Если говорить о странах Европейского Союза, то для того, чтобы ЕС юридически признал украинские цифровые документы и начал их вводить, ему нужно определить, что такое цифровые документы. Этот процесс бюрократический и длительный и, соответственно, там все это движется не так быстро, как хотелось бы.