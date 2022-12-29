Изменение темпа работы и планов

С начала года Дия имела планы на развитие и внедрение новых услуг, однако 24 февраля все резко изменилось. Сначала пришлось срочно ограничить некоторые важные функции, одновременно создав новые, а затем и перекроить весь темп работы.

Не упустите Война и Дия: как изменилось главное приложение страны с начала полномасштабного вторжения

Когда 25 февраля сели работать, мы точно понимали, что у нас еще меньше времени, чем обычно, потому что людям нужны решения их проблем, нужна помощь прямо сейчас — не через неделю, месяц или полгода. Соответственно, пожалуй, тот период был самый сложный, потому что на счету был каждый день,

– Рассказывает руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.

Команда вынуждена была быстро создать новый план развития, соответствующий реалиям войны. Цифровизация стала важным инструментом, а иногда вообще единственной связью с Украиной, которую испытывали люди на оккупированных территориях.

Безусловно, помогло то, что мобильное приложение Дия уже давно стало одним из главных инструментов каждого украинца. Он постоянно развивался, наполнялся услугами и функциями, и во многих сценариях взаимодействия с государством он был оптимальным выбором.

Война показала, что офлайн физически не может существовать. ЦНАП может быть разрушен, территория может находиться в оккупации, а услуги могут быть вообще недоступными. И тогда мобильное приложение может быть единственным способом любой связи с человеком, доставкой ему документов и сервисов. Это во многом изменило подходы и оценку этого направления, потому что из опции это стало обязательной составляющей,

– отметил Баник.

Кстати, в рамках проекта "Интервью24" мы пообщались с Мстиславом Баником. Обсуждали и новые услуги, и смену работы команды, узнали о самых популярных услугах в Дии и важных показателях ну и конечно же о планах на 2023 год.



В 2022 году появилось немало новых услуг, которые помогли украинцам во время войны / Фото Минцифры

Новые услуги и функции

Первым в Дие появился еДокумент, который стал необходимой услугой для многих украинцев после потери документов и отключения реестров. Это самый простой документ, содержащий всю необходимую информацию о гражданине и позволяющий его идентифицировать, если других документов нет. По сути, это временная замена паспорта, которая помогает продолжить взаимодействие с государством и получать нужные услуги.

Практически сразу в Дии появилась возможность задонатить на ВСУ и нужды армии или волонтеров. Каждый украинский мог открыть приложение на смартфоне и перечислить определенную сумму денег на армию без дополнительной проверки реквизитов, счетов и достоверности данных. Все уже сделала команда Дии.

Неожиданным для многих украинцев стало появление телевидения и радио в Дии. Функция стала ответом на атаки россиянами инфраструктуры городов, в результате чего украинцы оставались без доступа к телевидению и радиовещанию. Кроме того, люди, находившиеся в укрытиях в метро или в других местах без доступа к ТВ, но с возможностью подключения к интернету, получили возможность следить за объединенным телемарафоном.

Читайте на сайте От новых услуг к работе за рубежом: главные достижения приложения Дия в 2022 году

Новыми для украинцев стали опросы в Дии. С их помощью государство смогло получать информацию о мнении общества.

Мы прошли путь в этом направлении от опроса, как интересной опции, до очень уверенного инструмента электронной демократии, когда ты можешь спросить мнение действительно огромного количества людей.

– рассказал Баник.

Среди новых услуг, которые украинцы увидели в своих смартфонах в 2022 году, были и такие:

еПомощь – возможность получить помощь от государства для ВПЛ, наемных работников и ФЛП,

еВраг – чат-бот для оповещения об активности врага,

Военные облигации – возможность приобрести у Дии военные облигации,

еРабота – возможность получить помощь для создания собственного дела.,

Разрушенное имущество – возможность задокументировать повреждение или уничтожение имущества из-за войны и получить помощь или компенсацию.

Активное развитие международной Дии

Важным направлением развития после полномасштабного вторжения России в Украину стали возможности использовать Дию за рубежом. Ведь многие граждане уехали спасаясь от войны, не все смогли взять с собой документы и многие имели только цифровые версии паспортов.

Сотрудничество с международными партнерами стало одной из ключевых задач 2022 года. Все нужно было делать качественно и быстро. Это привело к дополнительному содействию развитию и принятию цифровых документов у украинцев за границей.

Мы имеем огромное количество кейсов, когда представители других стран приходят и интересуются, как работает Дия, как она устроена. К примеру, Эстония в следующем году запустит приложение – аналог Дии. Мы рады делиться опытом и с другими странами,

– рассказал Мстислав Баник.

По состоянию на сегодня украинцы могут пользоваться Дией во многих странах Европы. Они могут оформлять и получать помощь, используя цифровые документы в Дии, предъявлять цифровые паспорта и получать ряд других услуг.

Кроме того, Украина не только самостоятельно развивается в направлении цифровизации, но помогает в этом и остальном мире. Если ранее продвинутые европейские страны использовали опыт Эстонии, то сегодня ведущим лидером цифровизации является Украина и уже Эстония обращается за опытом Украины ввиду ее успешных кейсов.

Конечно, после того, как многие украинские беженцы уехали за границу и показали релевантность электронных решений, электронных документов – запрос у западных стран и не только значительно вырос,

– добавил Баник.

К теме Работа Дии за рубежом: как Украина помогает цифровизации мира



Результаты Дии в 2022 году / Инфографика 24 канала

Итог

2022 год в очередной раз показал, что украинцы сильны, устойчивы и умеют быстро приспосабливаться к требованиям времени, даже когда за окном взрывы и выстрелы, а страна-сосед – кровавый террорист, который стремится уничтожить тебя. Возможно, цифровизация продолжила развиваться не по плану, который был намечен в конце 2021 года, однако это непростое время заставило разработать важные решения, которые ускорят прогресс после победы Украины.