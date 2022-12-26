Зміни, що накрили всю Україну після 24 лютого, торкнулися й процесів цифровізації, які останніми роками набирали оборотів. Вторгнення змінило й Дію. Спершу відключили реєстри, потім поступово їх повернули. Деякі заплановані послуги довелося заморозити, щось, можливо, взагалі скасувати.

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Як змінилася Дія після початку повномасштабної війни

Ми запитали Мстислава Баніка, якими були найбільші виклики у роботі Дії, найважчі ситуації й чим довелося пожертвувати розробникам. Ось, що він відповів:

У нас і до вторгнення було активне життя і проєкти, над якими ми працювали. Буквально за 2 тижні до повномасштабного вторгнення у нас відбувся Dia Summit, на якому ми презентували нові сервіси та послуги. Там, зокрема, опитування й інші речі, про які ми ще встигнемо поговорити. Dia Summit – це завжди велика відправна точка, на якій ми презентуємо нові сервіси, над якими працюємо, які змінюють ті чи інші сфери.

Звісно, після вторгнення ми почали працювати над послугами, які були необхідні в розрізі війни. Це був різкий розворот – не зменшення швидкості, а навіть збільшення. Ми ж не просто якась установа, ми – міністерство, і наше завдання – надавати сервіси людям та піклуватися про них.

Коли ми 25 лютого сіли працювати, ми точно розуміли, що в нас ще менше часу, ніж зазвичай, тому що людям потрібні вирішення їх проблем, потрібна допомога прямо зараз, не через тиждень, місяць чи пів року. Відповідно, мабуть, той період був найскладніший, тому що на рахунку був кожен день.

Перші нові послуги в Дії

Ми почали з базових речей і запустили єДокумент . На початку вторгнення реєстри були відключені з міркувань додаткової безпеки і у тих людей, хто був авторизований в Дії, залишилися їхні документи. Усі, хто встановлював застосунок вперше, або хто колись видаляв його, вже не мали доступу до жодних документів. Тоді на основі авторизаційних даних ми й створили єДокумент. Інформацію туди беремо або з BankID, коли людина авторизується, або через паспорт.

. На початку вторгнення реєстри були відключені з міркувань додаткової безпеки і у тих людей, хто був авторизований в Дії, залишилися їхні документи. Усі, хто встановлював застосунок вперше, або хто колись видаляв його, вже не мали доступу до жодних документів. Тоді на основі авторизаційних даних ми й створили єДокумент. Інформацію туди беремо або з BankID, коли людина авторизується, або через паспорт. Одразу почали збирати донати через Дію і це взагалі був перший такий досвід, мабуть, в сучасній історії. Спершу був доступний фонд "Повернись живим", потім "United24", а зараз і "Армія Дронів".

через Дію і це взагалі був перший такий досвід, мабуть, в сучасній історії. Спершу був доступний фонд "Повернись живим", потім "United24", а зараз і "Армія Дронів". Згодом, як ви пам'ятаєте, росіяни намагалися вразити українські телевишки, радіо, захопити телеканали. Згадайте той весь сюр, який відбувався, типу "Зеленський здався і загинув, загинув і здався". Тоді все, що завгодно було. Й оскільки окупація, особливо південних регіонів, була дуже швидкою, було надзвичайно важливо зберегти з людьми цей контакт. Тоді ми прийняли рішення запускати телебачення і радіо через Дію. Так, телемарафон можна подивитись десь на ютубі, але коли на той момент у нас було 16 мільйонів користувачів – це можливість усім цим людям, які в окупації, які в метро, які живуть на паркінгу – надавати актуальну інформацію.

Зберегти контакт з людьми було надзвичайно важливо. Тому такі сервіси були не стільки складними, як новими для нас і такими, що вимагали дуже великої швидкості.

3 роки тому, коли ми запускалися (старт роботи Дії – 24 канал), багато хто казав, що мобільний застосунок точно лише для молоді, для просунутих людей. Казали, що офлайн точно має існувати, а діджитал може бути непоганою опцією.

Але що ми маємо зараз: війна показала, що офлайну фізично може не існувати. ЦНАП може бути зруйнований, територія може бути в окупації, а послуги можуть бути взагалі недоступними. І тоді мобільний застосунок може бути єдиним способом будь-якого зв'язку з людиною, доставкою їй документів та сервісів,

– каже Мстислав Банік.

Це багато в чому змінило підходи й оцінку цього напрямку, тому що з опції це стало обов'язковою складовою.