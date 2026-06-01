NVIDIA показала платформу Isaac Gr00t для гуманоїдних роботів нового покоління

NVIDIA представила нову платформу для розробки гуманоїдних роботів Isaac Gr00t, яка поєднує сучасне апаратне забезпечення та відкриті AI-моделі. Система створена для прискорення досліджень у сфері робототехніки нового покоління.

На виставці Computex 2026 компанія NVIDIA представила нову розробку для дослідників робототехніки – платформу Isaac Gr00t. Її мета – пришвидшити створення та тестування гуманоїдних роботів, використовуючи відкриті моделі штучного інтелекту та стандартизоване апаратне середовище. Про це пише Engadget.

Що таке NVIDIA Isaac Gr00t і навіщо ця платформа?

Платформа поєднує готову референсну конструкцію робота та набір програмних інструментів Gr00t, які дозволяють розробникам експериментувати з рухом, сприйняттям і поведінкою роботів у реальних умовах.

Основою системи є гуманоїдний корпус робота Unitree Robotics моделі H2 Plus. Це машина зростом близько 6 футів (приблизно 183 сантиметри) і вагою близько 68 кілограмів. Робот має 31 ступінь свободи в тілі, що дозволяє йому виконувати складні рухи, подібні до людських. Також система підтримує дешевшу платформу Unitree G1, орієнтовану на ширше коло дослідників.

Особливу увагу приділено "рукам" робота – це п’ятипалі тактильні маніпулятори з 22 ступенями свободи, розроблені компанією Sharpa Wave. Вони дозволяють роботам взаємодіяти з об’єктами майже так само точно, як це робить людина.

Обчислювальна потужність і сенсори

Платформа працює на базі обчислювального модуля NVIDIA Jetson AGX Thor T5000, який оснащений графічним процесором архітектури Blackwell.

Система включає:

до 128 гігабайтів уніфікованої пам’яті

широкий діапазон енергоспоживання (40 – 130 ватів)

набір камер для багатовимірного сприйняття середовища

сенсори в зап’ястях та інерційні датчики

систему контролю руху з високою точністю

Живлення забезпечує акумулятор ємністю близько 1 кіловат-години, що дозволяє роботам працювати приблизно до трьох годин без підзарядки.

Для чого створена ця платформа?

NVIDIA позиціонує Isaac Gr00t як відкриту екосистему для дослідників і університетів. Серед учасників програми – Stanford Robotics Center, ETH Zurich, UC San Diego та інші наукові установи. Головна ідея полягає в тому, щоб прискорити розвиток гуманоїдної робототехніки через спільні стандарти, відкритий код і тестування на реальних платформах.

Як зазначають у Stanford Robotics Center, робототехніка розвивається швидше тоді, коли дослідники можуть працювати на спільних відкритих системах і обмінюватися напрацюваннями.

Чому це важливо для майбутнього роботів?

Isaac Gr00t може стати кроком до появи більш універсальних гуманоїдних роботів, які здатні виконувати складні завдання в реальному світі – від досліджень до промислових і сервісних функцій.

Поєднання потужного AI, тактильних маніпуляторів і відкритої екосистеми створює основу для швидкого розвитку роботів, які дедалі більше нагадують людську фізичну поведінку.