Подивіться, як палає плавник корабля Starship під час драматичного падіння в Індійський океан

В найбільш напружений момент польоту космічний корабель SpaceX пережив насичену подіями подорож назад на Землю. За мить до приземлення зображення на камері потемніло, але потім знову ожило та зафіксувало, як плавник космічного корабля вигорів від потоку плазми й попри все продовжив працювати.

Попри титанічні зусилля, закрилки не змогли запобігти падінню зорельота в океан, що стало драматичним завершенням спроби запуску та посадки (але все гаразд, так і було заплановано в рамках польоту), інформує Техно 24.

Якщо пропустили SpaceX провела четвертий тестовий запуск Starship: розповідаємо як це було

Наземний контроль підтвердив факт приводнення. Попри те, що вона не була ідеальною, місія забезпечила SpaceX цінними телеметричними даними для майбутніх тестових запусків. Інженери та науковці компанії проаналізують ці дані, щоб доопрацювати та покращити характеристики космічного корабля.

Вражаюче відео

Момент під час якого усі глядачі затамували подих, був без перебільшення вражаючим. Спершу стало зрозуміло, що все йде не зовсім за планом, адже навколо Starship помітили часточки, які швидко згоряли в щільному потоці плазми.

А проте, траєкторія польоту була незмінно стабільною, тож технічно це не вплинуло на місію. Однак згодом в місці де один з плавників ракети прилягав до її основи, почала відпадати теплоізоляція, а сам корпус плавника швидко плавився та розпадався.

Втім, попри здивування глядачів, корабель продовжив політ, а плавник запрацював у необхідний момент, що стало свідченням стійкості механізму.

Цю вражаючу коротку подорож можна переглянути на захопливому відео.

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Слід зауважити, що четвертий тестовий політ став важливою віхою віху в розвитку Starship. SpaceX продовжить роботу над удосконаленням та покращенням свого повністю багаторазового космічного корабля, здатного перевозити людей і вантажі на Марс і за його межі.

Досвід, отриманий під час цього польоту, допоможе у подальшій розробці та випробуваннях системи Starship, що наблизить SpaceX до досягнення її амбітних цілей.