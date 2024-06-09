Несмотря на титанические усилия, закрылки не смогли предотвратить падение звездолета в океан, что стало драматическим завершением попытки запуска и посадки (но все в порядке, так и было запланировано в рамках полета), информирует Техно 24.

Если пропустили SpaceX провела четвертый тестовый запуск Starship: рассказываем как это было

Наземный контроль подтвердил факт приводнения. Несмотря на то, что она не была идеальной, миссия обеспечила SpaceX ценными телеметрическими данными для будущих тестовых запусков. Инженеры и ученые компании проанализируют эти данные, чтобы доработать и улучшить характеристики космического корабля.

Впечатляющее видео

Момент во время которого все зрители затаили дыхание, был без преувеличения впечатляющим. Сначала стало понятно, что все идет не совсем по плану, ведь вокруг Starship заметили частицы, которые быстро сгорали в плотном потоке плазмы.

Однако, траектория полета была неизменно стабильной, поэтому технически это не повлияло на миссию. Однако впоследствии в месте где один из плавников ракеты прилегал к ее основанию, начала отпадать теплоизоляция, а сам корпус плавника быстро плавился и распадался.

Впрочем, несмотря на удивление зрителей, корабль продолжил полет, а плавник заработал в необходимый момент, что стало свидетельством устойчивости механизма.

Это впечатляющее короткое путешествие можно посмотреть на увлекательном видео.

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Следует заметить, что четвертый тестовый полет стал важной вехой веху в развитии Starship. SpaceX продолжит работу над усовершенствованием и улучшением своего полностью многоразового космического корабля, способного перевозить людей и грузы на Марс и за его пределы.

Опыт, полученный во время этого полета, поможет в дальнейшей разработке и испытаниях системы Starship, что приблизит SpaceX к достижению ее амбициозных целей.