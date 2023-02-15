Дія запускає подкаст "Цифра", щоб розповісти українцям про цифрову трансформацію

Застосунок Дія, який дозволяє отримувати цифрові документи та державні послуги на смартфонах, став невід'ємною частиною повсякденного життя українців. Понад 18,7 мільйона користувачів зробили життя своїх користувачів простішим та зручнішим. Тепер команда Мінцифри запустила спеціальний подкаст, який розповість українцям все про цифровізацію.

Для того, щоб розповісти українцям більше про застосунок та його команду, Міністерство цифрової трансформації запустило подкаст під назвою "Цифра". Ведучий подкасту Мстислав Банік, який керує багатьма процесами в Дії, має на меті інформувати користувачів про розвиток застосунку, нові сервіси та цифрові зміни в Україні.

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Команда Міністерства цифрової трансформації вирішила створити подкаст, щоб зробити Діяю ще більш зрозумілою для українців. Подкаст матиме освітню функцію. Ми постійно пояснюємо, що і як працює в застосунку,

– розповіла Банік.

Перший випуск вже є – про що він

У першому випуску "Цифри" Банік, Анна Алєксєєнко, керівник відділу SMM Дії, та Андрій Лузан, засновник YouTube-каналу "Леви на джипі", обговорили, як Дія стала частиною поп-культури та чому цифрові сервіси для українців – не розкіш, а повсякденна рутина. А також згадали найсмішніші жарти про Дію у 2022 році.

Коли ви чуєте слово Дія, то одразу асоціюєте його з цифровими документами та державними послугами. І це тільки початок. Асоціацій буде ще більше. Особливо у дітей, які змалечку будуть чути це слово тільки в такому контексті,

– каже Лузан.

Подкаст доступний на всіх основних стрімінгових платформах, і перший епізод вже отримує позитивні відгуки від користувачів.

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Чому саме подкаст?

У Мінцифри зазначають, що подкаст – це спосіб зробити Дію ще більш зрозумілою для користувачів та відповісти на їхні запитання щодо роботи застосунку.

Дія рідко надає послуги самостійно. Якщо ми говоримо про документи, то вони відображаються з певних реєстрів. Наприклад, ми майже 3 роки пояснюємо, чому в Дії немає паспортів у формі книжечки. І таких запитів дуже багато. Цей подкаст допоможе розібратися в таких нюансах,

– зазначає Банік.

Запускаючи "Цифра", Дія має на меті створити більш поінформовану базу користувачів та заохотити перехід на цифрові сервіси.