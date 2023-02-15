Для того, щоб розповісти українцям більше про застосунок та його команду, Міністерство цифрової трансформації запустило подкаст під назвою "Цифра". Ведучий подкасту Мстислав Банік, який керує багатьма процесами в Дії, має на меті інформувати користувачів про розвиток застосунку, нові сервіси та цифрові зміни в Україні.

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Команда Міністерства цифрової трансформації вирішила створити подкаст, щоб зробити Діяю ще більш зрозумілою для українців. Подкаст матиме освітню функцію. Ми постійно пояснюємо, що і як працює в застосунку,

– розповіла Банік.

Перший випуск вже є – про що він

У першому випуску "Цифри" Банік, Анна Алєксєєнко, керівник відділу SMM Дії, та Андрій Лузан, засновник YouTube-каналу "Леви на джипі", обговорили, як Дія стала частиною поп-культури та чому цифрові сервіси для українців – не розкіш, а повсякденна рутина. А також згадали найсмішніші жарти про Дію у 2022 році.

Коли ви чуєте слово Дія, то одразу асоціюєте його з цифровими документами та державними послугами. І це тільки початок. Асоціацій буде ще більше. Особливо у дітей, які змалечку будуть чути це слово тільки в такому контексті,

– каже Лузан.

Подкаст доступний на всіх основних стрімінгових платформах, і перший епізод вже отримує позитивні відгуки від користувачів.

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Чому саме подкаст?

У Мінцифри зазначають, що подкаст – це спосіб зробити Дію ще більш зрозумілою для користувачів та відповісти на їхні запитання щодо роботи застосунку.

Дія рідко надає послуги самостійно. Якщо ми говоримо про документи, то вони відображаються з певних реєстрів. Наприклад, ми майже 3 роки пояснюємо, чому в Дії немає паспортів у формі книжечки. І таких запитів дуже багато. Цей подкаст допоможе розібратися в таких нюансах,

– зазначає Банік.

Запускаючи "Цифра", Дія має на меті створити більш поінформовану базу користувачів та заохотити перехід на цифрові сервіси.