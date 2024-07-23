Зонд NASA Juno зробив приголомшливі фото циклонічних штормів на Юпітері

Космічний апарат Juno, який перебуває на орбіті Юпітера з 2016 року, продовжує надавати безцінні дані та знімки планети та її супутників. Одне з останніх зображень, зроблене 12 травня 2024 року, відкриває вражаючу картину циклонічних штормів у північній півкулі Юпітера.

Запущений для дослідження Юпітера, зонд Juno подолав вражаючу відстань у 2,74 мільярда кілометрів від Землі. З моменту свого прибуття зонд докорінно змінив наші уявлення про Юпітер та його супутники, Європу та Іо, надсилаючи детальні зображення та дані.

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Останнє зображення демонструє хаотичні хмари і циклонічні шторми, які домінують у північному регіоні газового гіганта.

Цей знімок обробив дослідник Гері Ісон, який використав цифрові технології для покращення кольору та чіткості. Зображення, зроблене під час 61-го витка орбіти Juno навколо Юпітера з висоти приблизно 29 000 кілометрів, відкриває яскравий погляд на область, яку NASA описує як "складчастий ниткоподібний регіон".

Тут типові зональні струмені, які створюють знакові смуги Юпітера, розпадаються, що призводить до утворення турбулентних хмарних утворень і динамічної циклонічної активності.



Циклонічні шторми в північному регіоні Юпітера / Фото NASA

Juno вивчатиме Юпітер довше

Місія Juno, яка спочатку мала завершитися у 2021 році, була продовжена до вересня 2025 року. Подовжена місія має на меті поглибити наше розуміння походження та еволюції Юпітера. Вчені вважають, що під своїм густим хмарним покривом Юпітер зберігає таємниці про фундаментальні процеси, які сформували нашу Сонячну систему.

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Оскільки зонд Juno продовжує надсилати дані, вона залишається важливим інструментом для розгадки цих таємниць. З кожним новим знімком і відкриттям Juno поглиблює наші знання про Юпітер.