Над Україною зійшов "полуничний" Місяць: українці поділилися фантастичними фото

Над Україною увечері 10 червня можна побачити "полуничний" повний Місяць. Кожного року червнева повня проходить низько над горизонтом через близькість до дня літнього сонцестояння.

Українці активно діляться світлинами небесного світила. 24 Канал зібрав неймовірні фото.

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Неймовірні фото "полуничного" Місяця над Україною

У червні повний Місяць називають "полуничним". Його уже помітили у багатьох областях України.

"Полунична" повня над Львівщиною / Фото Анастасії Кушпіт, 24 Канал

За однією із версій, назва нібито походить від корінних американських племен. Вони пов'язували цю повню із сезоном збору полуниці.

Червнева повня над Львовом / Фото Назарія Лазура, 24 Канал

В інших культурах "полуничний" Місяць також називають Квітучим Місяцем, Зеленокукурудзяним, Місяцем Народжень або Місяцем Виведення.

"Полуничний" Місяць у Львові / Фото Олеся Друкача, 24 Канал

Супутник у цей період буде особливо низько. Наступного разу подібне явище українці зможуть спостерігати тільки в 2043 році.

"Полуничний" Місяць над Рівненщиною / Фото Софії Рожик, 24 Канал

Червнева повня над Київщиною / Фото із соцмереж

Найкраще за Місяцем буде спостерігати ввечері 10 червня. У Києві ж повна фаза Місяця буде приблизно о 10:44 11 червня.

Повний Місяць над Одесою / Фото із соцмереж