Найкраще за Місяцем буде спостерігати ввечері 10 червня, коли він з’явиться над південно-східним горизонтом – саме тоді він виглядатиме особливо великим і яскравим, розповідає 24 Канал. У Києві повна фаза Місяця настане близько 10:44 ранку за київським часом 11 червня.

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Втім, найбільш вражаючим буде вигляд супутника саме в момент його сходу ввечері 10 червня. Тоді він зависне низько над горизонтом і здаватиметься значно більшим – це явище називається "ілюзією Місяця" і пов’язане з особливостями сприйняття людиною об’єктів біля горизонту.

Що таке "Полуничний Місяць" і чому його так називають

Назва "Полуничний Місяць" походить не від кольору, а з американських традицій – її використовували індіанські племена алгонкінів, оскільки саме на початку літа припадає короткий сезон збору суниці. Хоча повний Місяць і може набувати жовто-помаранчевого відтінку, це зумовлено атмосферним розсіюванням світла, а не кольором супутника.

В інших культурах червневий повний Місяць має й інші назви – його називають Квітучим Місяцем, Зеленокукурудзяним, Місяцем Народжень або Місяцем Виведення, залежно від сезонних особливостей.

Нагадаємо, що минулий повний місяць також мав особливу назву – Квіткова повня. Його можна було спостерігати 12 травня і це була "мікроповня", коли Місяць перебував в апогеї, на відстані 405 278 кілометрів від Землі.

Щороку червневий повний Місяць проходить низько над небокраєм через близькість до дня літнього сонцестояння – коли Сонце сягає найвищої точки над горизонтом.

У 2025 році Полуничний Місяць можна буде спостерігати особливо низько – астрономи зазначають, що це буде найнижчий хід супутника за останні десятиліття. Причиною є гравітаційний вплив Сонця, який змінює нахил орбіти Місяця.