Лучше всего за Луной будет наблюдать вечером 10 июня, когда она появится над юго-восточным горизонтом – именно тогда она будет выглядеть особенно большой и яркой, рассказывает 24 Канал. В Киеве полная фаза Луны наступит около 10:44 утра по киевскому времени 11 июня.

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Впрочем, наиболее впечатляющим будет вид спутника именно в момент его восхода вечером 10 июня. Тогда он зависнет низко над горизонтом и будет казаться значительно больше – это явление называется "иллюзией Луны" и связано с особенностями восприятия человеком объектов у горизонта.

Что такое "Клубничная Луна" и почему ее так называют

Название "Клубничная Луна" происходит не от цвета, а из американских традиций – его использовали индейские племена алгонкинов, поскольку именно в начале лета приходится короткий сезон сбора земляники. Хотя полная Луна и может приобретать желто-оранжевый оттенок, это обусловлено атмосферным рассеиванием света, а не цветом спутника.

В других культурах июньское полнолуние имеет и другие названия – его называют Цветущей Луной, Зеленокукурузной, Луной Рождений или Луной Выведения, в зависимости от сезонных особенностей.

Напомним, что прошлое полнолуние также имело особое название – Цветочное полнолуние. Его можно было наблюдать 12 мая и это было "микрополнолуние", когда Луна находилась в апогее, на расстоянии 405 278 километров от Земли.

Каждый год июньское полнолуние проходит низко над небосводом из-за близости ко дню летнего солнцестояния – когда Солнце достигает самой высокой точки над горизонтом.

В 2025 году Клубничную Луну можно будет наблюдать особенно низко – астрономы отмечают, что это будет самый низкий ход спутника за последние десятилетия. Причиной является гравитационное влияние Солнца, которое меняет наклон орбиты Луны.