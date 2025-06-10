Українці активно діляться світлинами небесного світила. 24 Канал зібрав неймовірні фото.
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Неймовірні фото "полуничного" Місяця над Україною
У червні повний Місяць називають "полуничним". Його уже помітили у багатьох областях України.
"Полунична" повня над Львівщиною / Фото Анастасії Кушпіт, 24 Канал
За однією із версій, назва нібито походить від корінних американських племен. Вони пов'язували цю повню із сезоном збору полуниці.
Червнева повня над Львовом / Фото Назарія Лазура, 24 Канал
В інших культурах "полуничний" Місяць також називають Квітучим Місяцем, Зеленокукурудзяним, Місяцем Народжень або Місяцем Виведення.
"Полуничний" Місяць у Львові / Фото Олеся Друкача, 24 Канал
Супутник у цей період буде особливо низько. Наступного разу подібне явище українці зможуть спостерігати тільки в 2043 році.
"Полуничний" Місяць над Рівненщиною / Фото Софії Рожик, 24 Канал
Червнева повня над Київщиною / Фото із соцмереж
Найкраще за Місяцем буде спостерігати ввечері 10 червня. У Києві ж повна фаза Місяця буде приблизно о 10:44 11 червня.
Повний Місяць над Одесою / Фото із соцмереж