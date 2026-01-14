Обсерваторія Аресібо давно зруйнована, але її справа живе: завершується вивчення останніх даних

Один із наймасштабніших проєктів пошуку інопланетного розуму наближається до фіналу. Понад 2 мільйони добровольців з усього світу допомогли дослідникам проаналізувати дані легендарної обсерваторії Аресібо. За 21 рік роботи вони виявили понад 12 мільярдів потенційних сигналів, які тепер звузили до сотні найперспективніших кандидатів.

Що знайшли вчені після двох десятиліть пошуку?

Ініціатива SETI@Home, розпочата 1999 року, залучила мільйони волонтерів для аналізу незвичайних радіосигналів із даних обсерваторії Аресібо – величезного радіотелескопа в Пуерто-Рико, який зруйнувався 2020 року через обрив троса. Хоча проєкт завершився передчасно разом із загибеллю телескопа, громадські науковці встигли ідентифікувати мільярди цікавих сигналів за два десятиліття спостережень, пише 24 Канал з посиланням на Live Science.

Дослідники звузили цей величезний список до сотні найкращих кандидатів, які зараз детально вивчають за допомогою китайського телескопа FAST з апертурою 500 метрів – найбільшого у світі радіотелескопа з одним дзеркалом після руйнування Аресібо.

Поки що жодних переконливих доказів інопланетних передач серед цих радіоджерел не виявлено. Проте команда оптимістично налаштована щодо того, що їхній величезний набір даних допоможе зробити майбутні пошуки позаземного життя ще ефективнішими.

Комп'ютерний науковець і співзасновник проєкту Девід Андерсон зазначив, що навіть якщо інопланетян не знайдуть, вони встановили новий рівень чутливості. Якби існував сигнал вище певної потужності, його б виявили. Команда склала довгий перелік речей, які варто було б зробити інакше, і які майбутні проєкти небесних оглядів мають робити по-іншому.



Такий вигляд раніше мав Аресібо / Arecibo Observatory

Як учені шукали позаземне життя?

Пошук позаземного розуму – це галузь науки, спрямована на виявлення та комунікацію з розвиненими інопланетними цивілізаціями через радіосигнали. Ідея полягає в тому, що якщо людство досягло такого технологічного рівня, гіпотетичні інопланетні форми життя також могли це зробити.

Телескоп Аресібо відігравав ключову роль у цій сфері. 1974 року команда вчених, включно з Карлом Саганом і Френком Дрейком, надіслала з Аресібо радіопередачу до сусіднього зоряного скупчення, сподіваючись досягти розумної аудиторії, пише Space. Знамените "Повідомлення Аресібо", передане в бінарному коді, містило людську фігурку, структуру ДНК у формі подвійної спіралі, модель атома вуглецю та схему телескопа.



Центральна антена Аресібо раніше нависала над величезною "тарілкою" / Фото Університет Центральної Флориди

Одна з головних проблем полягає в тому, що космос переповнений радіохвилями – від холодних молекул водню до вибухів зірок усе випромінює якусь форму радіоенергії. Знайти осмислене виявлення радіосигналів від розумних інопланетян серед цього космічного шуму майже неможливо.

Щоб звузити пошук, співзасновники проєкту звернулися до краудсорсингу. Команда попросила добровольців завантажити безплатну програму на домашні комп'ютери, використовуючи обчислювальну потужність кожного комп'ютера для аналізу найновіших сканувань нічного неба від Аресібо.

Починаючи з середини 1990-х, команда планувала свій проєкт із розрахунку на 50 тисяч волонтерів. Але протягом року після початку роботи понад 2 мільйони користувачів із 100 країн запускали SETI@Home на своїх комп'ютерах. Це вийшло далеко за межі початкових очікувань, зазначив Андерсон.



Центральна антена зірвалася з тросів і впала прямо на тарілку, пробивши її / Фото NSF

У двох статтях, опублікованих 2025 року в The Astronomical Journal, Андерсон і його колеги описують величезний набір даних, зібраний учасниками, та те, як команда проаналізувала його для визначення найкращих кандидатів на сигнали.

Проєкт зосередився на радіосигналах із Чумацького Шляху поблизу радіохвилі завдовжки 21 сантиметр – довжини хвилі, яка використовується для картографування газоподібного водню в галактиці. Астрономи регулярно спостерігають за Всесвітом на цій частоті, і гіпотетична інопланетна цивілізація знала б про це та використовувала б цю частоту, щоб підвищити свої шанси бути виявленою.

Використовуючи суперкомп'ютер, наданий Інститутом гравітаційної фізики Макса Планка в Німеччині, команда усунула мільярди хибних сигналів і земних джерел радіоперешкод, скоротивши пул кандидатів до мільйона. Потім дослідники вручну проаналізували найперспективніші тисячу радіоджерел, звузивши їх до сотні найкращих претендентів.



Телескоп Arecibo зносять у грудні 2021 року / Фото Tedder/Wikimedia Commons

Чи є там хтось?

Поки що нічого незвичайного з результатів не виділилося. Астроном і директор проєкту SETI@Home Ерік Корпела зазначив, що вони, безсумнівно, провели найчутливіший вузькосмуговий пошук великих ділянок неба, тому мали найкращі шанси щось знайти. Звісно, є трохи розчарування, що вони нічого не побачили.

Проте все те, що можливо сьогодні, значно перевершує можливості 1999 року, коли проєкт почався. Подібні дослідження проводяться телескопом FAST та іншими радіотелескопами по всьому світу, тож усе ще попереду.

Полювання на інопланетний розум триватиме, а аналіз даних стане лише швидшим і надійнішим у майбутньому. Корпела підсумував, що все ще є ймовірність, що інопланетяни є в цих даних, і вчені пропустили їх буквально на волосину.

Нагадаємо, раніше ми публікували матеріал на основі детального дослідження про причини обвалу Аресібо. Вчені з'ясували, що саме призвело до катастрофи обсерваторії.